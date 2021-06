Frank de Boer kondigt al voor aanvang dubbele wissel na halfuur spelen aan

Woensdag, 2 juni 2021 om 20:35 • Chris Meijer • Laatste update: 20:49

Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum hebben weliswaar een basisplaats in de oefeninterland tegen Schotland, maar zullen slechts een halfuur spelen. Bondscoach Frank de Boer kondigt voorafgaand aan het duel in gesprek met de NOS aan dat hij het duo al in de eerste helft naar de kant gaat halen voor Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. De reden daarvoor is dat De Jong en Wijnaldum zo een betere warming-up hebben dan wanneer ze in de tweede helft binnen de lijnen komen.

“Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum gaan maar een halfuur spelen. Die gaan de warming-up volle bak meemaken en na een halfuur ga ik ze inwisselen voor Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Zo hebben ze een goede warming-up. Die andere jongens zijn meer belastbaar, die kunnen meer hebben. Een warming-up langs de zijlijn is niet zo intens als een warming-up voor de wedstrijd zelf”, geeft De Boer te kennen. De keuzeheer laat Jurriën Timber debuteren tegen Schotland.

“Joël (Veltman, red.) heeft de laatste weken bijna niet gespeeld, hij heeft wat last van zijn kuit. Hij zou sowieso geen negentig minuten kunnen spelen, dus dan begin je met Jurrïen. Nathan Aké en Daley Blind zijn er tegen Georgië pas bij”, zo verklaart de bondscoach de basisplaats voor Timber. Wout Weghorst maakt tegelijkertijd zijn basisdebuut voor Oranje. “Ik ben wel nieuwsgierig naar Weghorst, maar heeft zich in deze dagen al goed weten te onderscheiden en is er in mijn ogen klaar voor.”

“Memphis loopt er omheen en zoekt, dan moet je nog een targetman hebben die spelers aan zich bindt. We weten dat hij dat als geen ander kan”, vervolgt De Boer. “We spelen een nieuw systeem, al hebben we het al een aantal keer gespeeld. Ook onder Ronald Koeman. Je wilt vastigheden zien, zeker in het defensief opzicht. Het knijpen van links naar rechts, daar hebben we aandacht aan gegeven tijdens de trainingen en dat wil je terugzien in de wedstrijd.”