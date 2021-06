Erwin Koeman gaat aan de slag bij omstreden ‘racistische’ club

Woensdag, 2 juni 2021 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Erwin Koeman gaat aan de slag als trainer van Beitar Jerusalem, zo meldt de Israëlische club via de officiële kanalen. De Nederlander gaat zo na anderhalf jaar weer aan de slag in de voetbalwereld, nadat hij in december 2019 werd ontslagen als bondscoach van Oman. Koeman tekent bij Beitar, dat tiende eindigde in de Israëlische competitie, voor slechts één seizoen.

Volgens Israëlische media gaat Koeman in Israël 170.000 euro per jaar opstrijken. Clubeigenaar Moshe Hogeg is dolgelukkig met de aanstelling van een grote naam als Koeman. "De afgelopen weken hebben we elke steen omgedraaid om een gerenommeerde en ervaren coach te vinden die zal aansluiten bij de manier waarop we het team willen zien", aldus Hogeg. "We bedanken de coaches die kandidaat waren en met ons hebben gesproken. Ik wens de nieuwe technische staf veel succes."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Koeman voor Beitar kiest is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De supportersgroep van de Israëlische club die bekendstaat als La Familia is berucht om zijn extreemrechtse en racistische uitspraken en spreekkoren. Regelmatig klinkt ‘dood aan de Arabieren’ van de tribunes. Om die reden contracteert de club al jarenlang geen Arabische spelers.

Koeman werd in februari 2019 aangesteld door de bond van Oman, maar kon in december van dat jaar alweer vertrekken. Daarvoor was de oud-international werkzaam als assistent-trainer van Phillip Cocu bij Fenerbahçe. Na het ontslag van Cocu was hij korte tijd interim-coach van de Turkse topclub. Daarvoor werkte Erwin Koeman als assistent van zijn broer Ronald bij zowel Everton als Southampton.