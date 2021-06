Oranje komt met nieuwe opstelling: Krul vervangt Stekelenburg

Woensdag, 2 juni 2021 om 19:17 • Chris Meijer • Laatste update: 19:57

Bondscoach Frank de Boer heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de oefeninterland tegen Schotland bekend gemaakt. De keuzeheer kondigde dinsdag op de persconferentie al aan om met een 5-3-2-formatie te beginnen. In dit systeem zijn er in het Estádio Algarve basisplaatsen voor onder meer Jurriën Timber en Wout Weghorst, die hun (basis)debuut maken. In eerste instantie had Maarten Stekelenburg een basisplaats, maar twintig minuten later communiceert de KNVB een opstelling met Tim Krul onder de lat. Er wordt voorlopig geen reden gegeven voor deze wijziging.

De Boer verklapte tijdens het persmoment in Portugal naast zijn formatie ook al een basisplaats voor Marten de Roon. “Omdat het een hele goede speler is. Dat zijn ze alle 26, maar hij ook zeer zeker. Hij weet als geen ander hoe dit systeem werkt. Dat neem je ook mee. En bij zijn club heeft hij fantastisch gespeeld”, zo legde De Boer die keuze uit. Verder was het de vraag wie het doel zou verdedigen, nadat Jasper Cillessen afgelopen week vanwege een positieve coronatest afhaakte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In eerste instantie leek De Boer te kiezen voor Stekelenburg, wat normaal gezien had betekend dat Krul komende zondag in de oefeninterland tegen Georgië onder de lat had gestaan. Nu blijkt Krul in de basiself te staan. In zijn driemansdefensie kiest De Boer met Timber een debutant. De negentienjarige verdediger van Ajax maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje en vormt tegen Schotland met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt een verdediging. Denzel Dumfries en Owen WIjndal zijn de wingbacks in de formatie van De Boer.

De Roon krijgt op het middenveld gezelschap van Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. Memphis Depay en Wout Weghorst vormen het spitsenduo van Oranje. Het betekent de eerste basisplaats voor de spits van VfL Wolfsburg in het Nederlands elftal. Tot dusver speelde Weghorst vier interlands als invaller, waarvan de laatste van 19 november 2019 dateert. Destijds deed hij 27 minuten mee in de met 5-0 gewonnen interland tegen Estland.

Voor de Schotse bondscoach Steven Clarke was het flink improviseren in aanloop naar de oefeninterland met Oranje. Sheffield United-middenvelder John Fleck testte positief op het coronavirus. David Marshall, Grant Hanley, John McGinn, Che Adams, Stephen O'Donnell en Nathan Patterson gingen vervolgens uit voorzorg in quarantaine, ondanks dat ze negatief testten op het coronavirus. Celtic-middenvelder David Turnbull maakt mede daardoor zijn debuut voor Schotland.

Opstelling Oranje: Krul; Dumfries, Timber, De Vrij, De Ligt, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Depay en Weghorst.

Opstelling Schotland: Gordon; Tierney, Hendry, Cooper, Robertson; Armstrong, McGregor, Turnbull; Forrest, Dykes en Christie.