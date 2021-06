Vitesse handelt opnieuw in Zwitserland en presenteert derde aanwinst

Woensdag, 2 juni 2021 om 19:13 • Jeroen van Poppel

Vitesse neemt Julian von Moos aankomend seizoen over van FC Basel, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. Vitesse wilde de twintigjarige aanvaller volgens De Gelderlander aanvankelijk definitief overnemen, maar is uitgekomen op een huurperiode met optie tot koop. Van Moos is de derde zomerse aanwinst van de club voor komend seizoen.

Technisch Johannes Spors van Vitesse beschouwt Von Moos als een 'talentvolle speler die in aanvallend opzicht multifunctioneel inzetbaar is'. Von Moos brak vorig jaar zomer door bij FC Basel, nadat hij een seizoen eerder op uitleenbasis een goede indruk had achtergelaten op het tweede Zwiterse niveau bij Wil. In het begin van het seizoen speelde de aanvaller geregeld mee bij Basel, maar vanaf februari zat hij geen enkele keer meer bij de wedstrijdselectie.

In totaal bleef Von Moos in vijftien competitieduels zonder doelpunten afgelopen seizoen, al gaf hij wel drie assists. "Afgelopen seizoen heb ik de kans gekregen van FC Basel om speelminuten te maken in het eerste elftal", laat de Zwitsers jeugdinternational weten. "Bij Vitesse wil ik mijn ontwikkeling voortzetten. Ik kijk ernaar uit om te beginnen."

Vitesse toont zich vlak voor het Europees kampioenschap bedrijvig op de transfermarkt. Daan Reiziger werd transfervrij overgenomen van Ajax en met Toni Domgjoni werd al eerder een Zwitser aan de selectie toegevoegd. De 22-jarige middenvelder kwam transfervrij over van FC Zürich. Vitesse probeert de selectie tijdig op orde te krijgen, voordat de Arnhemmers in augustus aantreden in de derde voorronde van de Conference League.