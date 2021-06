Martin Jol en UVS bereiken akkoord over overname van ADO Den Haag

Woensdag, 2 juni 2021 om 18:55

United Vansen (UVS) en Martin Jol hebben een akkoord bereikt over de verkoop van de meerderheid van de aandelen in ADO Den Haag, zo maakt de huidige Chinese eigenaar van de club uit de Hofstad via een statement wereldkundig. Omroep West benadrukt echter dat dit nog niet direct betekent dat Jol ook eigenaar wordt van ADO. De Nederlandse aandeelhouders van de club moeten namelijk nog hun goedkeuring geven voor de overname.

Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA) en vereniging HFC ADO Den Haag (HFC) hebben weliswaar een heel klein percentage van de aandelen, maar kunnen de overname door Jol desondanks dwarsbomen. Omroep West stelt dat het valt te betwijfelen of deze Nederlandse aandeelhouders akkoord gaan met de verkoop van het aandelenpakket van UVS aan Jol, omdat zij al langer overhoop liggen met de Chinese eigenaar. Daardoor ketsten er reeds andere deals af.

?? | Het persbericht van United Vansen over de deal met Martin Jol. pic.twitter.com/EXX5qYizf6 — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) June 2, 2021

Deze Nederlandse aandeelhouders lieten vorige week nog weten dat zij niet op de hoogte waren over de naderende overname van Jol, al bleek de interesse later toch bij hen kenbaar te zijn gemaakt. Ook herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger moet instemmen met de verkoop van de aandelen aan Jol. Reiziger is bij ADO betrokken geraakt doordat de club een beroep deed op de zogenaamde WHOA-procedure, een wet die ADO het huidige bestaansrecht geeft.

Tot slot moet ook de licentiecommissie van de KNVB nog groen licht geven voor een overname door Jol, die in ieder 2,1 miljoen euro moet aftikken om de schulden van ADO weg te werken. Overigens is ook multimiljonair Ad Nederlof een gegadigde om de nieuwe eigenaar van ADO te worden. Het Algemeen Dagblad dichtte hem afgelopen week de beste papieren toe. De afgelopen maanden was de Eredivisie-degradant in onderhandeling met het Amerikaanse World Soccer Holdings, maar die gesprekken liepen stuk omdat de voorkeur uitgaat naar een eigenaar uit de buurt.