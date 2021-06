Sörloth ontvangt op Instagram 2 miljoen (!) oproepen van fans van één club

Woensdag, 2 juni 2021 om 18:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Als het aan de supporters van Trabzonspor ligt, keert Alexander Sörloth komende zomer hoe dan ook terug bij hun club. De 25-jarige spits postte een foto van zichzelf uit het trainingskamp met het Noorse nationale elftal op zijn Instagram en ontving daarop meer dan twee miljoen reacties. Zo goed als alle comments komen van supporters van Trabzonspor, die hem oproepen om terug te komen naar de Turkse topclub. "Come to Trabzonspor", is de gemene deler in de miljoenen reacties.

Sörloth werd in het seizoen 2019/20 door Crystal Palace uitgeleend aan Trabzonspor en veroverde in die jaargang de harten van de fans van de Bordo-Mavililer. De aanvaller, die bij FC Groningen in twee seizoenen nauwelijks doelpunten maakte, begon in de Turkse competitie aan de lopende band te scoren. Sörloth droeg in 34 competitieduels bij aan 24 goals en 9 assists, hetgeen leidde tot een tweede plek in de Turkse competitie. Bovendien won Trabzonspor vorig jaar de nationale beker, mede dankzij zeven doelpunten in evenzoveel bekerduels van de Noor.

Crystal Palace besloot vorig jaar zomer het uitstekende seizoen van Sörloth te verzilveren. RB Leipzig toonde zich bereid om twintig miljoen euro neer te tellen voor de centrumaanvaller, die werd binnengehaald als vervanger van Timo Werner. In Duitsland kende Sörloth vervolgens een moeizaam jaar. In totaal produceerde hij 6 goals en 3 assists in 37 officiële optredens voor Leipzig, dat volgens Duitse media alweer afscheid wil nemen van de spits. Sörloth mag voor een bedrag dat in de buurt komt van zijn aankoopprijs van twintig miljoen euro vertrekken, al ligt een verhuurperiode wellicht meer voor de hand.

Abdullah Avci bevestigde dinsdag tegenover beIN Sports dat Sörloth inderdaad serieus in beeld is. Wel zei de trainer van Trabzonspor dat zijn komst financieel moeilijk haalbaar kan worden, gezien zijn salaris van 2,7 miljoen euro per jaar bij Leipzig. Avci zei tegelijkertijd dat ook gekeken wordt naar de mogelijke komst van Marek Hamsík. De 34-jarige Slowaak streek in maart verrassend neer bij IFK Göteborg en tekende een kortdurend contract, dat eind augustus alweer afloopt. Vanaf dat moment kan Trabzonspor een optie worden voor Hamsík, zo zei Avci.