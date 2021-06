Catalaanse media weten het zeker: Koeman blijft bij Barcelona

Joan Laporta lijkt de knoop definitief te hebben doorgehakt. Volgens Sport en Mundo Deportivo is Ronald Koeman ook komend seizoen de hoofdtrainer van Barcelona. De Spaanse kranten verwachten dat er deze woensdag al witte rook komt uit het Camp Nou, en anders later deze week. Hiermee lijkt de soap rondom het aanblijven van Koeman definitief een einde te krijgen. Laporta en Koeman zitten sowieso woensdagavond weer tegenover elkaar om de laatste stand van zaken te bespreken, zo klinkt het vanuit Spanje.

'Het einde van een soap: Koeman blijft aan', zo kopt Sport. Laporta liet eerder al doorschemeren dat voortzetting van de samenwerking met de Nederlandse coach een serieuze optie is. De Barcelona-preses zou hierover lang hebben gesproken met technisch directeur Mateu Alemany en overige leden van het bestuur. Hij wilde bepaalde garanties hebben over de invulling van het technisch beleid voor volgend seizoen. Het lijkt er nu op dat Laporta groen licht geeft voor een tweede seizoen van Koeman in het Camp Nou.

Volgens Sport heeft Laporta intern erop aangedrongen dat Barcelona volgend seizoen terugkeert naar een 4-3-3-systeem en niet langer speelt met drie centrale verdedigers. De voorzitter wil graag dat het gedachtegoed van Johan Cruijff behouden blijft voor de club. Koeman liet zijn ploeg afgelopen seizoen vaak in een 5-3-2-formatie spelen, maar daar komt als het aan Laporta ligt een einde aan. Laporta zou zich prettig moeten voelen bij een spelopvatting die het dichtst in de buurt komt van de filosofie van Cruijff, gezien het feit dat Koeman niet zijn eerste keuze is als eindverantwoordelijke bij Barcelona. De criteria van Laporta verwijzen naar een aanvallende spelopvatting en dominantie aan de bal.

Bij de presentatie van Eric García van dinsdag liet Laporta zich nog kort uit over de toekomst van Koeman in Barcelona. "Ik kan nog steeds geen antwoord geven op al jullie vragen", zei de preses. "Maar de gesprekken gaan heel goed. Er is een zeer goede communicatie. Het duurt niet lang voordat jullie duidelijkheid krijgen. Ik voel me erg op mijn gemak bij Koeman en ik hoop hij ook. Er waren slechts een paar punten die ik wilde verduidelijken en daar werken we aan. We wachten tot de gesprekken eindigen. Alles wat we doen is in het belang van Barça."

Laporta heeft Koeman een contractvoorstel gedaan, maar daar hoort wel een duidelijke eis bij. Hij wil de coach een extra contractjaar, dat afloopt in 2023, laten afdwingen door het behalen van bepaalde doelstellingen. Zo moet er bespaard worden op de loonlasten door het basissalaris van Koeman te verlagen en de te verdienen bonussen te verhogen. Koeman zou positief tegenover het voorstel staan en de komende dagen een beslissing nemen. De Nederlandse trainer was de afgelopen dagen in Nederland, maar is dinsdag teruggekeerd in Barcelona. Naar nu blijkt komt een akkoord tussen beide partijen steeds dichterbij. Catalunya Ràdio meldt zelfs al dat Koeman het voorstel van Barcelona gaat accepteren.

Laporta en het kamp-Koeman leken afgelopen week op ramkoers te liggen. De president zou de coach hebben medegedeeld de komende twee weken op zoek te gaan naar een vervanger. Bovendien maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.