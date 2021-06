Welk van deze wereldgoals in de Keuken Kampioen Divisie was de mooiste?

Woensdag, 2 juni 2021 om 17:15 • Laatste update: 17:32

Het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zit erop, dus is het tijd om het Doelpunt van het Jaar te kiezen. Dennis van der Heijden (tweemaal, TOP Oss), Joeri Schroijen (MVV Maastricht), DJ Buffonge (NAC Breda), Ralf Seuntjens (De Graafschap), Lewis Fiorini (NAC Breda), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) en Jonathan Okita (NEC) behoren tot de genomineerden. Welk van de acht doelpunten in onderstaande video is de mooiste? Geef jouw stem door via DEZE LINK.