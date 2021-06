TOTO's tips: Weet Oranje stokoud record tegen Noord-Macedonië te evenaren?

Zondag, 20 juni 2021 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:13

Het Nederlands elftal kan zich op gaan maken voor de achtste finale van het EK, maar voordat het zover is neemt Oranje het eerst nog op tegen Noord-Macedonië. Aangezien Oranje al zeker is van de groepswinst, kan er na de formatievete weer een ander nationaal debat losbarsten. Kiest Frank de Boer ervoor om vast te houden aan zijn vaste kern of geeft hij juist een aantal minutenvreters rust? Hoe dan ook wordt het een interessant duel, samen met TOTO beschouwen we voor op dit derde en laatste groepsduel van het Nederlands elftal. Iedere nieuwe TOTO-speler die zich tussen 2 juni en 11 juli registreert en een bet met een minimale quotering van 1,50 plaatst, maakt dagelijks kans op het unieke TOTO-trainingspak én een Free Bet t.w.v. €50. Check hier de actievoorwaarden en speel mee!

Oranje treft Noord-Macedonië, voor de vijfde keer in de historie. In de voorgaande vier ontmoetingen tussen deze landen boekte het Nederlands elftal twee keer een overwinning en eindigde de andere twee duels in een remise. Oranje kwam in die wedstrijden acht keer tot scoren en incasseerde in totaal drie doelpunten. Ondanks een sterke tweede helft verloren de Noord-Macedoniërs in de afgelopen speelronde van Oekraïne, terwijl het Nederlands elftal zo goed als niks weggaf tegen Oostenrijk. Theoretisch gezien maakt Noord-Macedonië nog kans op de volgende ronde, maar daarbij is de ploeg wel afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd uit de poule.

Boekt het Nederlands elftal een overwinning op Noord-Macedonië? Check hier de quotering voor een overwinning van Oranje!

Hoewel nog lang niet alles goed gaat bij het Nederlands elftal, valt op dat de ploeg de laatste tijd in elke wedstrijd steeds minimaal twee keer tot scoren wist te komen. Sterker nog, Oranje heeft wat dat betreft een stokoud record geëvenaard. Nederland kwam in elk van de laatste negen interlands minimaal twee keer tot scoren, de enige andere keer dat Oranje dit lukte was tussen 1934 en 1935. De mannen van Frank de Boer kunnen in dit treffen dus op recordjacht. Tegen Oostenrijk viel ook de defensieve stabiliteit van het Nederlands elftal op. De Oostenrijkers hadden slechts één schot op doel tegen Oranje, in de 84e minuut; de laatste keer dat het Nederlands elftal zo weinig schoten op doel incasseerde in een EK-duel was in 1996. Toen noteerde Zwitserland geen enkele poging tussen de palen. Als Oranje zowel aanvallend als verdedigend de lijn door weet te trekken, behoort een ruime zege zeker tot de mogelijkheden.

Breekt Oranje tegen Noord-Macedonië het record van opeenvolgende interlands met minimaal twee goals én houdt de ploeg het doel schoon? Check hier de quoteringen!

Als Oranje op één speler zal moeten letten, is het natuurlijk sluwe vos Goran Pandev. In de openingswedstrijd van Noord-Macedonië op dit toernooi werd de 37-jarige Pandev de op een na oudste speler ooit met een doelpunt op een EK. Alleen Ivica Vastic was ooit ouder toen hij tot scoren kwam op een EK: de Oostenrijker was 38 toen hij trefzeker was tegen Polen in 2008. Pandev liet zijn waarde dus zien dit toernooi en deed dat al eerder tegen het Nederlands elftal. De aanvoerder van Noord-Macedonië was direct betrokken bij alle drie de doelpunten van Noord-Macedonië tegen Oranje: de aanvaller kwam twee keer tot scoren en gaf één assist. In oktober 2004 (!) was Pandev goed voor een doelpunt en een assist tijdens een WK-kwalificatieduel dat in 2-2 eindigde en vier jaar later scoorde hij opnieuw tegen Oranje. Bijna zeventien jaar na zijn eerste goal tegen Oranje mag de Noord-Macedonische spits het nu op een eindtoernooi nogmaals proberen.

Is Goran Pandev opnieuw goed voor een doelpunt tegen het Nederlands elftal? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de veteraan.

Let op: speel bewust, 18+