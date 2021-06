TOTO tips: Nederland - Oostenrijk historisch gezien garantie op doelpunten

Woensdag, 16 juni 2021 om 18:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:37

Het was nog even billenknijpen, maar na de zege op Oekraïne kan Oranje toch met vertrouwen toewerken naar het treffen met Oostenrijk. Het Nederlands elftal kan zich in dat duel kwalificeren voor de knock-outfase van het toernooi.

Waar Oranje met 3-2 van Oekraïne wist te winnen, zegevierden de Oostenrijkers eerder op de zondag met 3-1 over EK-debutant Noord-Macedonië. Met beide drie punten op zak treffen Nederland en Oostenrijk elkaar aanstaande donderdag voor de tweede keer in de geschiedenis in een eindronde. Op het WK van 1978 won Oranje met 5-1 van de Oostenrijkers in de tweede groepsfase. In Argentinië waren Ernie Brandts, Rob Rensenbrink, Johnny Rep (twee keer) en Willy van de Kerkhof trefzeker voor Oranje. In de laatste zes onderlinge ontmoetingen trok het Nederlands Elftal ook steeds aan het langste eind, dus wat dat betreft moet het met het vertrouwen wel goed zitten. Ook Frank de Boer weet wat het is om te winnen van Oostenrijk, want hij won als speler alle drie zijn ontmoetingen met de ploeg. Alleen van voetbaldwergen Malta en San Marino won de bondscoach vaker in het shirt van Oranje (vier keer).

Op eindtoernooien zijn treffers doorgaans duur, maar gezien de historie tussen Oranje en Oostenrijk is het best mogelijk dat de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA donderdag opnieuw een waar doelpuntenfestijn voorgeschoteld krijgen. In de laatste zeven interlands tussen Nederland en Oostenrijk vielen liefst dertig goals, een gemiddelde van 4,3 treffers per duel. Oranje was in die wedstrijden goed voor twintig doelpunten, Oostenrijk maakte er tien. Van die tien tegentreffers werden er zes gemaakt met het hoofd en van die kopdoelpunten vielen er weer vier uit standaardsituaties. Ook op dit EK bleek Nederland al eens kwetsbaar in de lucht, aangezien Roman Yaremchuk namens Oekraïne de 2-2 binnenkopte na een vrije trap. Frank de Boer en zijn mannen zullen dus moeten proberen scherper te zijn bij de dode spelmomenten en hoge voorzetten. Wat dat betreft heeft Oranje geluk dat Matthijs de Ligt weer mee zal kunnen doen.

In de afgelopen jaren heeft het Nederlands elftal haast altijd kunnen vertrouwen op de offensieve bijdrages van Memphis Depay, maar ondanks het feit dat Oranje tegen Oekraïne drie keer scoorde was de aanvaller bij geen van die doelpunten betrokken. Sterker nog, dit was pas de eerste dat Depay dit overkwam in een interland waarin hij minstens 45 minuten in actie kwam én Nederland minimaal drie keer tot scoren wist te komen. Aan Oostenrijkse zijde leidde het optreden van de nationale vedette wel tot gespreksstof: Marko Arnautovic startte op de bank, maar zette in de absolute slotfase toch nog de 3-1 op het bord in Boekarest. Zijn uitbundige manier van juichen kwam Arnautovic op een schorsing te staan voor het duel met Oranje. Dat is een meevaller voor De Boer en de zijnen: het meest recente doelpunt dat het Alpenland wist te maken tegen Oranje kwam in 2011 van de voet van Arnautovic.

