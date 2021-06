TOTO's tips: Oranje traditiegetrouw ijzersterk van start op eindtoernooien

Zaterdag, 12 juni 2021 om 16:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:20

Het Nederlands elftal speelt zondag tegen Oekraïne voor het eerst in zes jaar en 336 dagen weer een wedstrijd op een EK of WK. Alleen in de periodes 1938-1974 en 1980-1988 moesten de Oranjefans langer wachten op een wedstrijd op een eindtoernooi. En dus stijgt de oranjekoorts tot grote hoogte. Nederland weet een eindtoernooi vaak goed te beginnen en de wedstrijd van komende zondag in de Johan Cruijff ArenA, met liefst 16.000 supporters, zal aanvoelen als een thuiswedstrijd. Weet het Nederlands elftal dat voordeel te benutten? Samen met TOTO blikken wij alvast vooruit

Nederland en Oekraïne kruisten twee keer eerder de degens, beide keren in een vriendschappelijke wedstrijd. In 2008 gebeurde dat voor het eerst, toen werd in De Kuip met 3-0 gewonnen. Ruim twee jaar later werd het 1-1 in Donetsk, maar nu gaat het voor het eerst écht om de knikkers. Oranje is ongeslagen in elf van de laatste twaalf openingswedstrijden op een EK of WK (zeven zeges, vier gelijke spelen), de enige uitzondering hierop is de nederlaag op het laatste Europees kampioenschap, de 0-1 nederlaag tegen Denemarken in 2012. Ondanks dat de verwachtingen rond het Nederlands elftal niet al te hoog gespannen zijn, won de ploeg van bondscoach Frank de Boer vijf van de laatste zeven interlands en scoorde Oranje in deze reeks gemiddeld drie keer per wedstrijd.

Tegenstander Oekraïne is in 2021 nog ongeslagen, de ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko won dit kalenderjaar twee keer en speelde vier keer gelijk. De overwinningen werden geboekt in de laatste twee wedstrijden, toen Noord-Ierland (1-0) en Cyprus (4-0) werden verslagen. Oekraïne is op het EK echter bezig aan een horrorreeks. Tijdens de toernooien in 2012 en 2016 verloor de ploeg elk van de laatste vijf wedstrijden zonder ook maar één keer te scoren: alleen de openingswedstrijd van 2012 leverde punten op. De reeks van vijf opeenvolgende EK-duels zonder treffer is de langste reeks ooit voor een land op het Europees kampioenschap. Bij een nederlaag tegen Oranje wordt het negatieve record van opeenvolgende verliespartijen op het EK geëvenaard. In de goede vorm waarin Oekraïne nu steekt zal de ploeg er alles aan gaan doen om dat te voorkomen. Dat de ploeg lastig te kloppen is bewijst de huidige ongeslagen reeks van zes wedstrijden. Oekraïne bleef in maart onder meer ongeslagen tegen Frankrijk (1-1).

Een van de belangrijkste vraagstukken bij Oranje is de plek onder de lat. Zowel Tim Krul als Maarten Stekelenburg kreeg de kans zich te onderscheiden richting De Boer. Wie het ook wordt, de man die het doel van Oranje gaat verdedigen kan een unieke reeks neerzetten. Het Nederlands Elftal behaalde in elk van de laatste drie duels op een eindronde een clean sheet en kan voor het eerst in vier opeenvolgende wedstrijden op een EK of WK de nul houden. Deze reeks werd in gang gezet tegen Costa Rica in de kwartfinale van het WK 2014 (0-0) en op datzelfde toernooi uitgebreid tegen Argentinië (0-0) en Brazilië (3-0). Een clean sheet tegen Oekraïne met Stekelenburg in het doel zou betekenen dat de Ajax-keeper de oudste Oranje-doelman ooit wordt die de nul weet te houden. Stekelenburg, 38 jaar en 264 dagen oud op de wedstrijddag, kan tevens na Sander Boschker de oudste speler worden die in actie komt voor het Nederlands Elftal (Boschker 39 jaar en 224 dagen).

