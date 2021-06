Ronald de Boer haalt uit naar Laporta: ‘Onprofessioneel en arrogant’

Woensdag, 2 juni 2021 om 15:49 • Rian Rosendaal

Ronald de Boer laakt de handelswijze van Joan Laporta van de afgelopen weken. De voorzitter van Barcelona lijkt nog steeds niet zeker te weten of Ronald Koeman ook volgend seizoen voor de groep staat. Beide partijen hervatten wel binnenkort de gesprekken over de toekomst van de coach bij de grootmacht. In de optiek van De Boer verdient Koeman een dergelijke behandeling van Laporta allerminst.

"Koeman wist dat hij vorig jaar bij een moeilijke club instapte", zo opent De Boer het interview met Marca. "Het vertrek van spelers zoals Luis Suárez hebben het elftal hard geraakt, en dat was zeker het geval bij Lionel Messi. Desondanks hebben ze op knappe wijze de Copa del Rey weten te veroveren. Ze waren ook nog dicht bij het winnen van de landstitel, maar helaas kwam er tijdens de laatste fase van het seizoen de klad erin." Ondanks het mislopen van het kampioenschap heeft Koeman naar behoren gepresteerd als coach, zo oordeelt De Boer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Joan Laporta doet Ronald Koeman opmerkelijk nieuw aanbod’

De trainer kan onder bepaalde voorwaarden gewoon bij Barcelona blijven. Lees artikel

"Sommige mensen legden de schuld bij Koeman en zeiden dat hij daar verantwoordelijk voor was. Maar onder Koeman is juist het geloof weer teruggekomen, waar het bij Barcelona lange tijd aan ontbrak", neemt De Boer zijn landgenoot in bescherming. "Hij liet de spelers inzien dat elke tegenstander te kloppen is en ook Messi kreeg hij weer aan het voetballen. Koeman heeft derhalve gewoon goed werk geleverd. Daarom snap ik ook niet wat er allemaal aan de hand is. Laporta is een geweldig persoon, maar hij vertoont nu wel vreemd gedrag."

De Boer legt uit waarom hij kritisch is op het optreden van Laporta in de laatste weken. "Een trainer vertellen dat hij vijftien dagen moet wachten is onprofessioneel en arrogant. Ik vind niet dat Ronald dat verdient en ik weet ook niet of hij verder wil gaan bij Barcelona, al lijkt het voorlopig wel de enige optie te zijn. Maar op deze manier te werk gaan is natuurlijk niet correct. Ik hoop echt dat Ronald blijft en zichzelf zal bewijzen. Dat verdient hij ook echt", aldus de analist.

Sport meldde dinsdag dat Laporta opmerkelijk genoeg overweegt om Koeman een nieuw contract aan te bieden. De Nederlander kan verlengen tegen een lager basissalaris, maar strijkt hogere bonussen op bij het winnen van prijzen. Koeman heeft een contract tot medio 2022 en leek vanwege de slechte resultaten aan het einde van het seizoen te moeten vrezen voor ontslag. Barcelona lijkt echter niet over de financiële middelen te beschikken om een ontslagpremie te betalen. Laporta zou nu dus overwegen om Koeman een ander type contract aan te bieden. Daarmee zou de oefenmeester een extra contractjaar kunnen afdwingen door het behalen van bepaalde doelstellingen.