‘Antonio Conte op het punt om in de Premier League aan de slag te gaan’

Woensdag, 2 juni 2021 om 16:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:24

Antonio Conte is de voornaamste kandidaat om vanaf volgend seizoen bij Tottenham Hotspur aan de slag te gaan als hoofdtrainer, zo verzekert Fabrizio Romano woensdag. De transferexpert meldt dat Tottenham zelfs al in gesprek is met de bij Internazionale vertrokken oefenmeester. De komst van Conte kan niet los worden gezien van de aanbieding die Tottenham heeft gedaan aan Fabio Paratici. De directeur, die in het recente verleden bij Juventus samenwerkte met Conte, moet eveneens de overstap maken naar de Premier League.

De voorbije weken werden al een aantal namen serieus in verband gebracht met het trainerschap bij Tottenham Hotspur. De club beëindigde in april de samenwerking met José Mourinho en maakte het seizoen vervolgens af met interim-manager Ryan Mason. Onder meer Erik ten Hag en Mauricio Pochettino werden nadrukkelijk in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij the Spurs, maar volgens Romano heeft Conte de beste papieren. De Italiaanse trainer werd eerder ook al gelinkt aan Real Madrid, dat niet veel later Carlo Ancelotti terughaalde naar het Santiago Bernabéu.

Het plan om Paratici in de directie te positioneren en Conte als trainer voor de groep te zetten zou al uitvoerig zijn besproken met alle betrokken partijen. Paratici zou in eerste instantie loeren op een directiefunctie bij Real of Manchester United, maar bij Real lijkt de voorkeur uit te gaan naar Luis Campos. Bij Manchester United moet John Murtough plaatsnemen in de directie. Daarop presenteerde Tottenham zijn plannen aan de beleidsbepaler. Voorzitter Daniel Levy heeft inmiddels groen licht gegeven om met het tweetal in zee te gaan.

Afgelopen seizoen eindigde Tottenham op een teleurstellende zevende plaats in de Premier League. Levy wil de club terugbrengen naar de top vier van Engeland. Dat moet gebeuren met Conte aan het roer. De Italiaanse oefenmeester bereikte een akkoord met Inter over de ontbinding van zijn contract. Conte, die afgelopen seizoen kampioen werd met Inter in de Serie A, vertrok vanwege de financiële problemen bij de Italiaanse grootmacht, waardoor komende zomer volgens Romano voor tachtig miljoen euro aan spelers moet worden verkocht.