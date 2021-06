‘Lionel Messi tekent bij en waardeert inzet om Nederlander te halen'

Woensdag, 2 juni 2021 om 15:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:45

Het lijkt er steeds meer op dat Lionel Messi zijn loopbaan bij Barcelona gaat afsluiten. Transferexpert Fabrizio Romano meldt woensdag via Twitter dat de clubleiding bezig is met de laatste details en clausules in het nieuwe contract van de spelmaker, dat een looptijd heeft tot de zomer van 2023. Volgens Romano heeft de Barcelona-leiding er alle vertrouwen in dat Messi zijn aflopende verbintenis in het Camp Nou op korte termijn gaat verlengen.

Messi is er zeer gelukkig mee dat Barcelona erin is geslaagd om zijn goede vriend Sergio Agüero binnen te halen. De van Manchester City afkomstige aanvaller werd maandag officieel gepresenteerd als aanwinst. Daarnaast ziet Messi de komst van Georginio Wijnaldum wel zitten, zo klinkt het. De Oranje-international kondigde onlangs aan dat hij Liverpool gaat verlaten en de Catalanen lijken de beste papieren te hebben om hem deze zomer over te nemen. Inmiddels heeft Barcelona ook al de komst van de verdedigers Eric García en Emerson Royal afgerond.

Barcelona are working on last details/clauses and preparing the official new contract proposal until June 2023 for Lionel Messi. ???? #FCB Barça are ‘confident’ to complete the agremeent after positive talks. Agüero ofc... but also Wijnaldum, new signings appreciated by Messi. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021

Agüero sprak maandag bij de presentatie in het Camp Nou al de hoop uit dat hij volgend seizoen in één elftal speelt met Messi. "We hopen samen te kunnen spelen, maar dat zal aan hem en aan de club liggen”, vertelt Agüero. “Het is me een groot genoegen om met hem samen te kunnen spelen. Ik heb met hem in huis gewoond en ik ken hem erg goed. Ik denk ook wel dat hij blijft. Ik spreek hem iedere dag, maar ik kan niet zeggen waarover. Hij heeft me wel gefeliciteerd”, aldus de nieuwe Barcelona-spits.

Voorzitter Joan Laporta liet zich tijdens de plichtplegingen rondom de presentatie van Agüero ook uit over de toekomst van Messi op clubniveau. "We willen allemaal dat Leo blijft. Kun is de eerste van een reeks aanwinsten die we gaan presenteren." Na Agüero werden dus ook García en Emerson aangetrokken. Barcelona lijkt echter nog niet klaar te zijn op de transfermarkt, met Wijnaldum als een voorname kandidaat om de selectie van trainer Ronald Koeman te versterken.