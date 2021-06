Van Hooijdonk lacht met clown-emoji om steunbetuiging richting Steijn

Woensdag, 2 juni 2021 om 13:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:15

Pierre van Hooijdonk lijkt weinig op te hebben met Maurice Steijn, de trainer van NAC Breda. De oud-aanvaller reageert op veelzeggende wijze via Instagram op een interview dat algemeen directeur Mattijs Manders gaf aan BN DeSteM, waarin duidelijk de steun voor Steijn naar voren komt. Van Hooijdonk lijkt het onbegrijpelijk te vinden dat de coach mag aanblijven bij de club die onlangs in de finale van de play-offs promotie naar de Eredivisie misliep.

"Bij de beleidsbepalers van de club staat Steijn niet ter discussie", laat Manders in duidelijke termen weten aan de regionale krant. "Als je ziet hoeveel trainers de afgelopen tien jaar de eindstreep niet hebben gehaald. Met als gevolg ieder jaar opnieuw beginnen met een nieuwe staf en nieuwe spelers. Ik vind het een zwaktebod om afscheid te nemen van de trainer. Wij mogen bij NAC juist blij zijn met Maurice Steijn als trainer", zo benadrukt de NAC-bestuurder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De reactie van Pierre van Hooijdonk op Instagram.

De steunbetuiging van Manders richting Steijn is inmiddels ook opgepikt door supportersplatform B-Side Rats. In een reactie daarop komt Van Hooijdonk met twee emoji's van een clown op de proppen. Een andere bezoeker stelt dat Steijn het prima heeft gedaan bij NAC afgelopen seizoen, waarop de oud-spits een duidelijk antwoord heeft. "Heb jij een jaar lang geslapen misschien?" Zoon Sydney van Hooijdonk kon onder Steijn niet altijd rekenen op een basisplaats, al kroonde hij zich met vijftien treffers wel tot clubtopscorer.

Steijn beet in december nog van zich af in de discussie rondom Sydney van Hooijdonk, die destijds tegen Go Ahead Eagles pas een minuut voor tijd mocht invallen. Na afloop schoot een vraag hierover bij ESPN Steijn in het verkeerde keelgat. "Ik weet niet waar je naartoe wil met dit interview? Elke keer maar dezelfde negatieve vragen. Als jij ergens op uit bent, moet je het maar zeggen, maar er is in elk geval niets." Steijn liep vervolgens boos weg van het interview. De spits van NAC hintte zelf op een tussentijds vertrek uit Breda, wat uiteindelijk niet gebeurde.