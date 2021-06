Vaccineren maakt ook in België de tongen los: halve selectie niet geprikt

Woensdag, 2 juni 2021 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:34

Net als in Nederland is ook in België discussie ontstaan over het vaccineren van de spelers van de nationale voetbalploeg. De selectie kreeg afgelopen maandag de mogelijkheid om geprikt te worden, maar daarbij heeft een groot gedeelte van de selectie het Pfizer-vaccin niet toegediend gekregen. Belgische media schrijven dat spelers het vaccin hebben geweigerd omdat ze al besmet zouden zijn geweest met het coronavirus. De tweede prik, die bij Pfizer verplicht is, zou tijdens het EK gezet moeten worden.

De Belgische voetbalbond deelde maandag een aantal foto's van spelers die geprikt werden met het Pfizer-vaccin, onder wie Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Thibaut Courtois, Jérémy Doku en Thomas Vermaelen. Van een groot aantal spelers is bekend dat zij het virus in de voorbije maanden hebben opgelopen, maar het is niet bekend of zij zijn gevaccineerd of dat ze de prik hebben geweigerd. Met een vaccinatie kan een besmetting van het coronavirus niet worden uitgesloten, al verkleint het de kans wel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Een aantal Rode Duivels was al gevaccineerd in het buitenland, een aantal onder hen heeft recent Covid gehad", vertelt Dirk Ramaekers in gesprek met Het Nieuwsblad. De Hoogleraar Geneeskunde is hoofd van de Taskforce Vaccinatie in het buitenland en vindt dat het nieuws niet moet worden opgeblazen. "Die laatsten hebben antistoffen en verkiezen zich na het toernooi te laten vaccineren. Het gaat slechts om één of twee spelers die zich niet wil laten vaccineren."

Matthijs de Ligt wil zich tóch laten vaccineren tegen coronavirus

Matthijs liet zich in eerste instantie kritisch uit over het vaccineren, maar kwam niet veel later terug van zijn woorden. Lees artikel

Doelman Simon Mignolet, die donderdag tussen de palen staat in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland, vindt het een persoonlijke kwestie. "Het is een individueel verhaal. We hebben er een meeting over gehad en we hebben erover gediscussieerd met de technische staf en de spelersgroep", aldus de goalie tegenover Het Laatste Nieuws. "Maar ook met professoren, virologen en professionals die er alles over weten. Voor sommige spelers was het een goed moment om nu te vaccineren, anderen doen dat liever later. Dat is een kwestie van tijd en timing. Iedereen bekijkt dat voor zich. We weten nog niet wanneer we de tweede prik krijgen, daar is nog geen duidelijkheid over."

Ook bij Oranje ontstond ophef over het vaccinatiebeleid, toen Matthijs de Ligt aangaf 'andere maatregelen te treffen om een besmetting te voorkomen'. “Het was niet verplicht”, zei De Ligt in eerste instantie over de mogelijkheid tot vaccineren die de Oranje-spelers kregen. "Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken." Later kwam de centrumverdediger terug van zijn woorden. "Om alle twijfels weg te nemen: ik ben absoluut voorstander van coronavaccinatie en zal deze zo snel mogelijk nemen."