Vertrek bij Feyenoord niet ondenkbaar: ‘Ik zoek 34 wedstrijden in een jaar’

Woensdag, 2 juni 2021 om 13:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:59

Jordy Wehrmann lijkt te zijn aanbeland op een kruispunt in zijn loopbaan. De optie in het contract van de middenvelder werd in maart gelicht door Feyenoord, waardoor hij een jaar langer vastligt in De Kuip. Wehrmann vraagt zich echter openlijk af of hij onder de nieuwe trainer Arne Slot voldoende aan spelen zal toekomen in Rotterdam.

"Ik sta nu op het punt dat ik mijn toekomst moet bepalen", laat Wehrmann in duidelijke bewoordingen weten aan Voetbal International. "'In Zwitserland (bij FC Luzern, red.) heb ik gemerkt dat ik me nog steeds ontwikkel en dat ik nog veel kan leren. Daarvoor is het echter wel belangrijk dat ik veel blijf spelen. Ik ben op zoek naar 34 wedstrijden in een jaar en het is maar de vraag of dat bij Feyenoord realistisch is", aldus de openhartige middenvelder, die de afgelopen maanden op huurbasis in de Zwitserse competitie actief was.

Wehrmann wil daarmee overigens niet aangeven dat hij Feyenoord per se op korte termijn wil verlaten. "Spelen voor die club is altijd mijn droom geweest, maar ik wil gewoon het hoogst haalbare voor mijn carrière. Ik heb nu ook gezien hoe mooi het is om een prijs te winnen en dat wil ik ieder jaar wel doen. Of dat realistisch is, dat moet blijken. Maar het is in ieder geval het streven." Wehrmann kwam tot dusver tot negen wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord.

Er is volgens Voetbal International buitenlandse belangstelling voor Wehrmann, die heeft genoten van zijn kortstondige periode bij bekerwinnaar Luzern. "Ik heb op het veld gemerkt dat ik me ontzettend heb ontwikkeld, gewoon dankzij de speelminuten die ik heb kunnen maken. Je maakt fysiek stappen en je leert veel van een ander type voetbal dat gespeeld wordt in Zwitserland. De trainer wilde mij hebben om wat meer voetbal te brengen en ik ben blij dat ik daar een goede bijdrage aan heb kunnen leveren", aldus de bij Feyenoord teruggekeerde middenvelder.