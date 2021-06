Ajax brengt update over zaak-Onana; UEFA is doelman niet genadig

Woensdag, 2 juni 2021 om 12:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:51

Ajax geeft woensdag een update omtrent het hoger beroep dat is aangetekend tegen de dopingschorsing van André Onana. De doelman heeft woensdagochtend tijdens de zitting bij het internationale sporttribunaal CAS die vier uur in beslag nam goed zijn verhaal kunnen doen, zo brengt de Amsterdamse club naar voren in een persverklaring. De UEFA houdt echter vast aan de schorsing van twaalf maanden voor het gebruik van het verboden middel Furosemide, zo wordt ook benadrukt door Ajax.

"Onana kon zijn verhaal goed overbrengen en de arbiters namen ruim de tijd om naar hem te luisteren. Hij heeft het CAS verzocht de hem opgelegde straf te schrappen, of voor een straf te kiezen die aanzienlijk korter is dan de opgelegde twaalf maanden", zo laat Ajax woensdag weten op de clubsite. "Tijdens de schorsing mag de doelman aan geen enkele sportactiviteit deelnemen en moet hij zelfstandig trainen. Hij heeft duidelijk gemaakt dat dit moeilijk voor hem is."

De UEFA lijkt echter niet van plan om Onana genadig te zijn. De Europese voetbalbond wil dan ook dat de sanctie van twaalf maanden blijft staan. "Het standpunt van de UEFA is niet veranderd. Men wil dat het CAS de schorsing van 12 maanden handhaaft. Het is nog niet bekend wanneer het definitieve besluit van de CAS bekend wordt gemaakt."

De bondsarts van Kameroen zal ook getuigen, zo liet advocaat Dolf Segaar dinsdag weten aan De Telegraaf. "De arts is niet de belangrijkste troefkaart. De belangrijkste troefkaart is dat er zaken zijn die op deze lijken, maar lager zijn gesanctioneerd. De feitelijkheden, dat André per ongeluk het verkeerde pilletje heeft genomen, worden door alle partijen erkend. Het gaat om de strafmaat, om de redelijkheid en proportionaliteit. Als we allemaal zeggen dat André het onbewust heeft gedaan, moet je hem dan een jaar uit zijn beroep halen?", zo vroeg Segaar zich hardop af.

Onana heeft aangegeven dat het verboden middel zat in een plaspil van zijn zwangere vrouw. De pil nam de keeper naar eigen zeggen per ongeluk, daar hij die aanzag voor aspirine. Segaar hoopt woensdag in ieder geval om strafvermindering voor zijn cliënt. "We vragen óók om vrijspraak, maar strafvermindering is het meest realistisch", aldus de raadsman. "De UEFA heeft uitgesproken het een aannemelijk verhaal te vinden dat Onana per ongeluk een pilletje van zijn vrouw uit het nachtkastje heeft gepakt in plaats van een aspirientje. We hopen dat het CAS dat een lichte mate van onzorgvuldigheid vindt."