Voorzitter spijkerhard over Davids: ‘Zijn aanstelling was catastrofaal'

Woensdag, 2 juni 2021 om 12:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:49

De kans is zeer klein dat Edgar Davids na de zomer nog als eindverantwoordelijke voor de groep staat bij het Portugese Olhanense. De oud-voetballer werd begin dit jaar aangesteld bij de derdedivisionist, maar wist de clubleiding onvoldoende te overtuigen. Luís Torres is dusdanig teleurgesteld in de diensten van van de Nederlander, dat hij zijn onvrede uitte met een open brief op Facebook. Daarin neemt de voorzitter geen blad voor de mond over de aanstelling van Davids, een halfjaar geleden.

Davids slaagde er met Olhanense niet in te promoveren naar de Liga 3, een nieuw te vormen competitie, waardoor de Portugese club volgend seizoen veroordeeld is tot het vierde niveau. "Onze trainer is er niet in geslaagd om een connectie te maken met de selectie en om ons team een duidelijke identiteit en speelwijze aan te leren", laat Torres er geen misverstand over bestaan. "We moeten eerlijk zijn. Na het afgelopen seizoen kunnen we niet zeggen dat we in Liga 3 thuishoren." Davids werd op 4 januari aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Olhanense. Daarvoor gold hij onder meer als assistent-trainer bij Telstar en Oranje Onder-20.

Torres onthult dat de aanstelling van Davids geen vrijwillige keuze was. "De keuze om hem aan te stellen als trainer is me opgedrongen door onze sportief directeur", vervolgt Torres zijn verhaal. "Davids is iemand met een rijke historie als speler, maar dat zegt vrijwel niets over iemands kwaliteiten als trainer. Zijn komst zou de club financieel beter maken, maar dat heb ik nog niet gemerkt. Op sportief vlak was de aanstelling van Davids catastrofaal, zoveel is duidelijk. Ik zag dat al aankomen, maar helaas hadden we weinig opties."

Davids liet zich bij zijn debuutwedstrijd in Portugal meteen gelden, toen hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Wat de oefenmeester exact had gedaan of gezegd, is nooit bekend geworden. De oud-international mengde zich in een ruzie die zich na afloop van de wedstrijd tegen Lusitano GC voordeed. De spijkerharde verdediger van weleer overkwam in het verleden bij het Engelse Barnet iets soortgelijks, toen hij na zijn derde rode kaart besloot een punt te zetten achter zijn loopbaan als voetballer.