Barcelona pakt door na Agüero en García en presenteert derde aanwinst

Woensdag, 2 juni 2021 om 11:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:51

Barcelona heeft de optie om Emerson Royal terug te halen gelicht, zo maakt de Catalaanse topclub woensdagochtend wereldkundig. De rechtsback draagt hierdoor vanaf 1 juli weer het shirt van de nummer drie in LaLiga van afgelopen seizoen. Emerson speelde vanaf 2019 op huurbasis voor Real Betis. De 22-jarige vleugelverdediger is na Eric García en Sergio Agüero de derde aanwinst voor komend seizoen. Volgens Goal is Barcelona negen miljoen euro kwijt en heeft Betis een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

Emerson werd in 2019 overgenomen van Atlético Mineiro, dat ruim twaalf miljoen euro ontving voor de transfer. De helft van de transfersom kwam destijds voor rekening voor Barcelona, met Betis dat de overige zes miljoen euro neerlegde. Barcelona bedong de optie om Emerson in 2021 op te kunnen halen bij Betis. De Braziliaanse flankspeler verlaat de club uit Sevilla met 79 wedstrijden achter zijn naam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rechtsback was met name afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Manuel Pellegrini. Emerson wist zelfs de meeste speelminuten (3186) te maken van alle spelers in de Betis-selectie. De formatie van Pellegrini eindigde op de zesde plaats in LaLiga en sleepte hierdoor een Europa League-ticket in de wacht. Emerson is met Brazilië in voorbereiding op de Copa América die in eigen land zal worden gehouden.

Emerson krijgt bij Barcelona voor de rechtsbackpositie te maken met de concurrentie van Sergiño Dest en Sergi Roberto. Barcelona is in ieder geval heel blij met de komst van de Braziliaan, zo valt te lezen in een verklaring op de clubsite. "Met hem zal Barça snelheid en aanvalskracht krijgen op de rechtervleugel. De Braziliaanse speler valt op als een vleugelspeler die altijd de diepte opzoekt."