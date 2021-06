Voetbalzone en FHM onthullen met WAG 2021-award mooiste voetbalvrouw!

Woensdag, 2 juni 2021 om 17:00 • Justus Dingemanse • Laatste update: 16:51

Het moment is weer daar! FHM heeft de lijst met de mooiste vrouwen van Nederland, de FHM500 bekendgemaakt (bestel hem gratis opwehkamp.nl !) Voetbalzone heeft de lijst geanalyseerd en trof daarin een boel bekende gezichten uit de vaderlandse voetballerij. Oranje Leeuwinnen, voetbalpresentatrices, dochters van voormalige supersterren en natuurlijk de vrouwen en vriendinnen van de grootheden op de velden. Ook heeft VZ samen met FHM één dame bekroond tot WAG 2021, de mooiste voetbalvrouw van het jaar.

#484 Fresia Cousiño Arias

Gelukkig wél in de lijst, maar wat ons betreft veel te laag: vriendin van de show Fresia Cousiño Arias. De Chileense verlengde deze maand haar contract bij ESPN waardoor we haar de komende jaren weer veel voorbij zullen zien komen. Eerder dit jaar was ze tevens te gast in Kopstukken, waar ze - zoals we haar kennen - geen blad voor de mond nam.

#481 Annelot van Rhijn

Annelot is de vlam van Djavan Anderson, die onder contract staat bij Lazio. Ooit, in een grijs verleden, ontmoetten we in het eerste seizoen van WAGs nog zijn vorige vriendin Lorraine. Intussen heeft zijn carrière zich razendsnel ontwikkeld, is hij getrouwd met Annelot en kregen ze samen hun eerste kindje: Ovie Aiko Anderson. Wij gokken een jongetje.

#461 Debbie Dhillon

Voormalig Hollands Next Top Model-finaliste en WAGs-kandidate Debbie behoudt dit jaar haar plekje in de FHM 500. Ze is sinds haar jeugd samen met profvoetballer Gino van Kessel. Hij verbrak in maart zijn contract bij het Cypriotische Olympiakos Nicosia en klust tegenwoordig tijdelijk bij als timmerman tot hij een nieuwe club vindt.

#443 Daniëlle van de Donk

Och, Daniëlle. De eerste van drie Oranje Leeuwinnen in deze lijst, maar wij zijn sinds WEURO 2017 al verliefd op deze prachtige middenveldster. Dat ze al jaren een relatie heeft met Arsenal-ploeggenote Beth Mead nemen we op de koop toe: wat een vreselijke knapperd!

#378 Martine van Duijvenbode

Martine is de vriendin van Jan-Arie van der Heijden met wie ze inmiddels twee kinderen heeft. Bij Willem II kwam hij dit jaar net tot duizend speelminuten, maar als je thuis zo’n vrouw hebt, is dat een stuk minder erg.

#360 Joëlle Witschge

De dochter van Richard Witschge woont helemaal in Zuid-Korea, waar manlief Dave Bulthuis uitkomt voor Ulsan Hyundai. Op haar eigen YouTube-kanaal deelt ze alle avonturen uit haar leven dat naar eigen zeggen een behoorlijke rollercoaster is.

#344 Lana Sheree Slier

Lana is de vriendin van Tonny Vilhena en een van de kandidates van WAGs dit seizoen. Hierin vertelde ze vriendin en mede-WAG Camee Remak onder meer over hun vertrek naar het Russische Krasnodar.

#327 Candy-Rae Fleur

Even leek het sprookjeshuwelijk van Daley en Candy-Rae te knappen nadat Spaanse escapades van de mandekker de pers bereikten. De Ajacied kwam de roddelpraat echter te boven en inmiddels heeft het stel hun tweede kindje mogen verwelkomen.

#257 Susan den Houting

Susan is de vriendin van Bart Nieuwkoop die deze zomer verrassend de overstap maakt van Feyenoord naar het Vlaamse Union SG. In dit seizoen van WAGs was zij te gast samen met Dayenne Huipen, de vriendin van Justin Bijlow.

#227 Naomi Pattiwaell

Naomi is naast de vriendin van PSV-aanvaller Joël Piroe, ook zelf speelster van PSV. De 22-jarige aanvalster eindigde net als haar vriend als tweede in de competitie en is een nieuw gezicht in de FHM 500

#219 Camee Remak

Camee heeft al jaren verkering met Sven van Beek, die zowel in eigen doel als bij de vrouwen weet te scoren. Een beetje flauw natuurlijk, hij wist Willem II immers te helpen aan lijfsbehoud in de Eredivisie en we zijn heel benieuwd waar hij deze zomer neer zal strijken nu hij transfervrij is.

#216 Estavana Polman

Estavana en Rafael van der Vaart zijn inmiddels al zolang samen dat je bijna zou vergeten dat hij eerst getrouwd was met de moeder aller WAGs Sylvie Meis. VDV was lang niet altijd blij met zijn wissels, maar dit is er toch wel eentje om door een ringetje te halen.

#205 Puck Erentreich

Flapuit Puck treedt met Rick van Drongelen in de voetsporen van Rafael en Sylvie als Nederlands glamourkoppel in Hamburg. In dit seizoen van WAGs nam ze geen blad voor de mond en verraadde onder meer dat de aartsvijand van HSV een balletje bij haar opgooide op Instagram.

#197 Laura Benschop

Laura heeft een relatie met Davy Klaassen die sinds zijn terugkeer bij Ajax bezig is aan de renaissance van zijn carrière als voetballer. Geflopt bij Everton, in de vergetelheid geraakt bij Werder Bremen en vervolgens kampioen in de hoofdstad. Nu alleen nog even vlammen op het EK deze zomer!

#192 Anouk Hoogendijk

Anouk maakte het vrouwenvoetbal sexy toen de Leeuwinnen nog geen gouden schaal binnengesleept hadden. Meer dan honderd interlands en 200.000 volgers op Instagram. Dat zegt genoeg.

#184 Marrit Nicolai

Marrit was een van de meest openhartige kandidates van WAGs tot nu toe en kwam zelf met de stoutste vragen op de proppen. Afgelopen halfjaar woonde ze met Warner Hahn in Brussel en nu is het afwachten wat de volgende halte na Anderlecht zal worden.

#166 Skyler Witschge

Joëlle kennen we inmiddels allemaal, maar Richard heeft nog twee dochters. De jongste van de drie is Skyler die - hoe kan het ook anders - als model haar brood verdient. Wij snappen wel waarom, maar oordeel vooral zelf!

#155 Bouchra van Persie

Bouchra, al jaren de steun en toeverlaat van de zilveren vos. Kwam de laatste jaren steeds meer uit de schaduw van de topscorer van Oranje aller tijden en terecht: wat een prachtige dame!

#149 Demi de Boer

Beau de Boer, dochter van Frank en vriendin van Calvin Stengs, haalt dit jaar niet de lijst. Demi, dochter van Ronald en partner van Ronnie Flex siert wel in de lijst der lijsten. Ooit had ze een relatie met Tonny Vilhena, die inmiddels al weer jaren samenwoont met nummer #377 uit deze lijst.

#110 Nathalie den Dekker

Afgelopen jaar verkozen tot WAG 2020 en voor altijd een van onze absolute favorieten: Nathalie den Dekker. Schudde als Miss Universe-kandidate de hand van Donald Trump, stuwde Nick Marsman sportief tot ongekende hoogte en pleit naast haar werk als model en presentatrice ook nog criminelen vrij.

#109 Femke Brinxma

Femke Brinxma was met Puck Erentreich te gast in WAGs dit jaar. Haar vriend Rody de Boer werd door AZ dit jaar uitgeleend aan De Graafschap en zijn prestaties in de Keuken Kampioen Divisie werden tot haar ongenoegen door Hans Kraay jr. soms kritisch beoordeeld...

#88 Jackie Groenen

Jackie Groenen is naast Oranje Leeuwin speelster van Manchester United waar ze met nummer veertien speelt. De laatste jaren gingen er veel geruchten rond over mogelijke relaties van de altijd goedlachse middenveldster, maar voor zover wij weten is ze nog altijd op zoek naar de man van haar dromen.

#62 Emma Heesters

Vier jaar geleden speelde Wesley Hoedt nog wedstrijden voor het Nederlands elftal. Sindsdien is de inmiddels 27-jarige verdediger een beetje in de vergetelheid geraakt bij het Nederlandse publiek. Dit in tegenstelling tot zijn vriendin Emma Heesters die momenteel juist furore maakt als nooit te voren en rap richting de miljoen volgers gaat.

#50 AnneKee Molenaar

Dochters schijnen een vriend te zoeken die lijken op hun vader. De vader van AnneKee was verdediger bij Ajax en haar vriend Matthijs de Ligt schijnt ook wat wedstrijdjes in Amsterdam gespeeld te hebben. In tegenstelling tot Molenaar sr. stapte hij niet over naar FC Volendam, maar naar Juventus.

#41 Elise van der Horst

Elise vond haar voetballer pas toen hij zijn kicks al aan de wilgen had gehangen, maar Hedwiges Maduro is als analist en trainer bij Almere City nog altijd actief in de voetballerij. Het duo dat elkaar standaard aanspreekt met ‘Bassie’ loopt over van de zelfspot en is een van onze favoriete voetbalkoppels.

#26 Sylvie Meis

La Meis is sinds Raffie minimaal een dozijn mannen verder, maar verdient wel een eervolle vermelding. Alle moeite om haar jonge uiterlijk te behouden worden door FHM beloond met plek #26. Wat ons betreft mag het in alle eerlijkheid wel een tandje minder allemaal.

#20 Lieke Martens

Lieke Martens straalt op plek #20 in de lijst en de voetbalster van Barcelona sleept de titel ‘Sportvrouw van het jaar’ in de wacht. De prijs bekroond ze met een prachtige shoot in het blad. En oja! Ze is ook nog eens de WAG van keeper Benjamin van Leer die dit seizoen tweede doelman bij Sparta. Zou je niet liever gewoon op de bank gaan zitten in Barcelona, Benjamin?

#19 Mikky Kiemeney

Sinds 2018 staat vriendin van Voetbalzone Mikky Kiemeney vast in de top 40 bij FHM. Ze won tweemaal de prijs ‘WAG van het jaar’ en inmiddels is haar Frenkie uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Barcelona. Haar aflevering van WAGs staat met 1,2 miljoen weergaven nog steeds op eenzame hoogte, ook al stamt hij uit een tijd waarin De Jong in de media nog serieus in verband werd gebracht met clubs als Galatasaray.

#17 Dayenne Huipen

Hoera! Dayenne Huipen is verkozen tot WAG 2021! De vriendin van Justin Bijlow volgt Nathalie den Dekker, de vriendin van Nick Marsman, op als voetbalvrouw van het jaar. Wij beginnen ons serieus af te vragen wat de keeperstrainer daar in het water van die mannen doet, want de prijs voor mooiste voetbalvrouw van het jaar valt voor het tweede jaar op rij in handen van de WAG van een doelman van Feyenoord.

Dayenne Huipen is de WAG 2021!

#3 Victoria Koblenko

De titel WAG is voor Victoria Koblenko natuurlijk slechts een van de vele kwalificaties. FHM eert haar dit jaar met een ‘All-time Favorite Award’ en bijbehorende extravagante fotoshoot. ‘Maar dat is logisch’, zou Cruijff zeggen.

#1 Monica Geuze

Monica Geuze is verkozen tot mooiste vrouw van Nederland! Over smaak valt niet te twisten, maar we moeten helaas wel concluderen dat deze parel verloren is gegaan voor het edele gilde der WAGs. Na enfant terrible Lil’ Kleine werd ook Lars Veldwijk gedegradeerd tot ex-vriend en dus moeten beide heren toezien hoe een andere man zijn vriendin een jaar lang de állermooiste van het land mag noemen.

