AZ ziet Wijndal niet naar Ajax gaan: ‘Level Eredivisie wel uitgespeeld'

Woensdag, 2 juni 2021 om 10:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Het zou Max Huiberts verbazen als Owen Wijndal de overstap maakt van AZ naar Ajax. Dat heeft de technisch directeur van de Alkmaarse club verteld in een uitgebreid interview met Voetbal International. Huiberts ziet Ajax niet als een stap vooruit en zegt tegelijkertijd nog niks van de Amsterdammers te hebben gehoord omtrent de interesse in de linksback. Dusan Tadic gaf onlangs in de Pak Schaal Podcast te kennen dat Wijndal wel degelijk een versterking zou zijn voor de defensie van Ajax, mocht Nicolás Tagliafico deze zomer naar het buitenland vertrekken.

De naam van Wijndal wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ajax, maar volgens Huiberts is er van een eventuele overgang nog geen moment sprake geweest. "Ik ben nu vijfenhalf jaar technisch directeur van AZ en heb nog nooit meegemaakt dat een traditionele Nederlandse topclub zich heeft gemeld voor een speler van ons", aldus de technisch directeur. "Laat staan dat er een bod is uitgebracht. In de buitenwereld blijft dit maar een item, terwijl ik er nog nooit mee te maken heb gehad. Los daarvan: waarom zou Owen bij een andere club opnieuw in de Eredivisie willen spelen? Hij speelt al twee jaar met groot gemak al zijn wedstrijden, heel bijzonder. Het level Eredivisie heeft hij wel uitgespeeld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Huiberts ziet Wijndal dan ook eerder naar het buitenland gaan, mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen voor de international van het Nederlands elftal. De technisch directeur begrijpt niet dat Ajax als een stap hogerop wordt gezien. "Ook hier heerst prestatiedruk en wordt op hoog niveau getraind. Ik kijk naar de weerstand op competitieniveau en die is bij beide clubs hetzelfde. En Owen speelt inmiddels ook in de basis van Oranje, hoeveel groter moet de druk uit Nederland nog worden?", vertelt Huiberts. "Er wordt vaak geroepen dat wij nooit in Nederland zullen verkopen. Wat wijzelf hebben gezegd: als je bovenin wilt meedraaien, is het raar je beste spelers te verkopen aan de club waarvan je wil winnen. Dan zet je jezelf kleiner weg dan je wil zijn."

Naast Wijndal wordt ook de naam van Teun Koopmeiners veelvuldig in verband gebracht met buitenlandse clubs. Zo zingt de naam van AS Roma steeds vaker rond. "Iedereen roept dat er opnieuw een leegloop dreigt. Ik moet het allemaal nog zien. Er heeft zich nog geen enkele club rechtstreeks gemeld voor een speler van ons", aldus Huiberts. "Ik hoorde Teun op tv zeggen dat gesprekken met een buitenlandse club de goede kant op gingen. Maar ik weet echt niet over welke club hij het dan heeft. Bij mij hebben ze zich nog niet gemeld. En voor een transfer zijn toch echt drie partijen nodig. Deze jongens gaan ook niet zomaar weg bij AZ, ze weten heel goed wat ze willen."