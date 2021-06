De Boer wekt onbegrip: ‘Ik probeer het ook te begrijpen, maar het lukt me niet’

Woensdag, 2 juni 2021 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:56

Ronald Waterreus begrijpt niks van het besluit van Frank de Boer om Jasper Cillessen niet mee te nemen naar het EK. De bondscoach van het Nederlands elftal besloot dinsdag om de doelman van Valencia buiten de EK-selectie te laten en Marco Bizot, die in eerste instantie was afgevallen, op te roepen. Cillessen heeft door een positieve coronatest niet volledig mee kunnen trainen met de groep en het is maar de vraag wanneer hij honderd procent fit is. Met het oog op die onzekerheid besloot De Boer geen risico te nemen en Bizot alsnog mee te nemen.

Waterreus, die Cillessen als sponsor voorziet van keepershandschoenen, kan de keuze van De Boer maar moeilijk begrijpen. "Ik probeer dit besluit ook te begrijpen, maar het lukt me niet", steekt de oud-doelman van wal tegen Voetbal International. "Ze hebben hem gezegd dat als hij komende maandag kon aansluiten er niks aan de hand zou zijn. Cillessen heeft de laatste wedstrijden bij Valencia allemaal gekeept, hij is in vorm en scherp. Dat de bondscoach zegt dat hij niet weet hoelang het duurt voordat Cillessen fit is, vind ik vreemd. Want voor zover ik weet heeft hij helemaal geen klachten door corona."

Door de afwezigheid van Cillessen zullen Maarten Stekelenburg en Tim Krul gaan uitvechten wie de eerste doelman wordt tijdens het EK. "Cillessen steekt er vergeleken met de andere keepers met kop en schouders bovenuit", gaat Waterreus verder. "Hij heeft zestig interlands gekeept en het op een enkele uitzondering na altijd goed gedaan. Dat de bondscoach zegt dat Cillessen fit en beschikbaar moet blijven, vind ik niet meer dan een zoethoudertje. Dat doe je bij een 21-jarige debutant, maar toch niet met Cillessen? De Boer vindt hem niet fit genoeg om hem mee te nemen, maar hij moet wel fit blijven. Die volg ik niet."

De Boer maakte woensdag de rugnummers bekend van de spelers die met Oranje meegaan naar het EK. Stekelenburg heeft daarbij rugnummer één toegewezen gekregen, zijn concurrent onder de lat Krul gaat spelen met nummer dertien. De Boer liet dinsdag op de persconferentie weten dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt over wie zijn eerste keeper is nu Jasper Cillessen van de lijst is geschrapt. De Boer zei dat het goed mogelijk is dat de Ajax-keeper en Krul de komende interlands tegen Schotland (woensdagavond) en Georgië (6 juni) allebei een kans krijgen om zich te laten zien.