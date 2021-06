Liefde overwint bij Agüero: spits levert zeventien miljoen euro in

Woensdag, 2 juni 2021 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:28

De transfer van Sergio Agüero naar Barcelona heeft de spits alles behalve een verbeterd jaarsalaris opgeleverd. De Argentijn streek bij Manchester City een jaarsalaris op van 23 miljoen euro bruto per jaar, maar moet bij de Spaanse grootmacht met aanzienlijk minder genoegen nemen. Mundo Deportivo meldt woensdag dat Agüero bij Barcelona een jaarsalaris van 6 miljoen euro verdient, waarmee de 33-jarige aanvaller 17 miljoen euro inlevert. Het verschil zit hem voornamelijk in de leeftijd en de financiële situatie van Barcelona.

Vanaf het eerste moment dat Barcelona contact zocht met Agüero werd de spits duidelijk gemaakt dat de financiële situatie geen topsalaris zou toelaten. Barcelona kampt met een torenhoge schuld. Aguëro kreeg daarop de kans om bij onder andere Juventus meer te verdienen, maar gaf de voorkeur aan Barcelona, waar hij volgend seizoen onder meer samen hoopt te spelen met Lionel Messi. Dat Agüero bij Juventus een hoger jaarsalaris kon opstrijken heeft te maken met het Italiaanse belastingstelsel, waardoor buitenlandse spelers een hoger inkomen tegemoet kunnen zien.

De contractdetails bij Barcelona kennen wel een aantal haakjes, daar het salaris van Agüero flink opgekrikt zou kunnen worden als de aanvalsleider prijzen weet te pakken. Ook het aantal gespeelde wedstrijden kan het salaris flink omhoog brengen. Voor de woensdag 33 jaar geworden Agüero is het dus vooral zaak om fit te blijven en zijn waarde voor het team te bewijzen. Het is nog maar zeer de vraag of de prijzenjacht samen met Messi gaat worden ingezet. De clublegende heeft nog besluit genomen over zijn toekomst en zou het Camp Nou komende zomer kunnen verlaten, al wordt de kans dat dat gebeurt niet groot geacht in Spanje.

Opmerkelijk genoeg gaf Agüero maandag bij zijn presentatie aan nog niet met Ronald Koeman te hebben gesproken. Het is nog altijd niet duidelijk of Koeman volgend seizoen aanblijft als trainer van Barcelona, daar Joan Laporta de voorkeur geeft aan een nieuwe trainer. “Daar heb ik niets mee te maken; het is niet mijn zaak. De club zal de beste beslissing maken en ik heb het recht niet om daar iets over te zeggen. Ik heb ook nog niet met Koeman gesproken”, aldus Agüero, die eveneens niets kwijt wilde over een mogelijke terugkeer van Josep Guardiola.