Jong Oranje-uitblinker: ‘Als dat gebeurt, is het een bijna perfect seizoen’

Woensdag, 2 juni 2021 om 08:52 • Yanick Vos • Laatste update: 06:58

Perr Schuurs bereikte maandagavond met Jong Oranje de halve finale van het EK-Onder-21 in Boedapest. Door een late treffer van Myron Boadu werd titelfavoriet Jong Frankrijk naar huis gestuurd. Na het winnen van de Eredivisie en TOTO KNVB Beker met Ajax, lonkt nu ook de Europese titel met Jong Oranje voor Schuurs. "Als dat gebeurt, is het voor mij een bijna perfect seizoen", aldus de verdediger.

Schuurs maakte indruk tegen Jong Frankrijk. Samen met Lille OSC-verdediger Sven Botman vormde hij het centrale duo in het team van trainer Erwin van de Looi. “Ik denk dat het een hele sterke wedstrijd van mij was. Vooral verdedigend had ik veel belangrijke momenten. Het is voor mij gewoon lekker om dat even te kunnen laten zien", vertelt Schuurs aan 1Limburg, een dag voor de halve finale tegen Jong Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ajax-verdediger die afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijtraakte aan Jurrien Timber kreeg na afloop veel complimenten. "Ik kreeg appjes en berichten van familie en vrienden, maar ook van trainer Erik ten Hag, directeur Edwin van der Sar en Davy Klaassen belde me even. Dat blijft leuk, zeker als het positief is”, vertelt Schuurs, die hoopt op de EK-titel. “Er zijn nu in de halve finales vier teams over die heel dicht bij elkaar zitten. Het komt erop aan wie het meeste wil en de meeste discipline heeft om slim te spelen."

In De Telegraaf prijst Schuurs de teamgeest van Jong Oranje. Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van voormalig bondscoach Bert van Marwijk. "Hij zei voor het WK in 2010 dat je niet de beste spelers hoeft te hebben, maar wel het beste team moet zijn. Daar ben ik het mee eens. Frankrijk is individueel beter, maar wij vormden een veel hechter collectief", aldus Schuurs.