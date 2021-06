Ajax heeft met Jay Gorter gewenste nieuwe doelman definitief binnen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 16:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:31

Jay Gorter maakt definitief de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax, zo heeft de Amsterdamse club bevestigd via de officiële kanalen. De goalie keert daarmee via een omweg terug bij de club waarvoor hij in de jeugd ook al tussen 2010 en 2014 uitkwam. Gorter, die werd uitgeroepen tot beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie over het afgelopen seizoen, tekent in Amsterdam een vierjarig contract.

Gorter gold afgelopen seizoen als een van de belangrijkste pionnen bij het gepromoveerde Go Ahead, waar hij in april het vijftig jaar oude record van Tonnie van Leeuwen brak door liefst 24 keer de nul te houden in de Keuken Kampioen Divisie. Uiteindelijk stopte de teller bij 25 clean sheets. Via amateurclub AFC en daarna AZ belandde Gorter in 2018 bij Go Ahead. De keeper liet de voorbije weken al meerdere keren doorschemeren graag terug te willen keren naar de club waar hij vier jaar in de jeugdopleiding speelde.

Aan het akkoord tussen Ajax en Go Ahead gingen weken van onderhandelingen vooraf. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax trok zich volgens De Telegraaf eerder terug vanwege de 'lachwekkende' vraagprijs: Go Ahead zou 2,5 miljoen euro vragen aan Ajax, terwijl Vitesse Gorter voor 750.000 euro zou kunnen binnenhalen. Het Algemeen Dagblad meldde vervolgens dat Ajax zich met een verhoogd bod opnieuw had gemeld bij de Deventer club voor Gorter.

Bij Ajax vinden deze zomer veel wijzigingen plaats binnen het keepersbestand. De Amsterdammers willen de geschorste André Onana verkopen en staan ook open voor een vertrek van Kjell Scherpen, die voor een bedrag van vijf miljoen euro op weg lijkt naar Brighton & Hove Albion. Vast staat dat Ajax doorgaat met Maarten Stekelenburg en dat hij de concurrentiestrijd met de van Vitesse overgekomen Remko Pasveer van Vitesse moet aangaan. Gorter moet de eerste doelman van Jong Ajax worden. Onana staat in de belangstelling van Arsenal.