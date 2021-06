Luis Enrique overweegt sensationele keeperswissel bij Spanje op EK

Dinsdag, 1 juni 2021 om 21:32 • Dominic Mostert

Robert Sánchez mag dromen van een basisplaats bij Spanje op het EK. De doelman heeft concurrentie van David de Gea en Unai Simón, maar staat er volgens Deportes Cuatro goed op bij bondscoach Luis Enrique. Naar verluidt is Sánchez op dit moment de favoriet om de eerste keus tussen de palen te worden tijdens de eindronde. Dat zou opvallend zijn, daar de doelman van Brighton & Hove Albion nog geen enkele interland speelde voor la Furia Roja.

Sánchez krijgt sowieso speeltijd in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal van vrijdag, zo is de verwachting. Na die wedstrijd zal bondscoach Luis Enrique een nieuwe afweging maken. Spanje treedt volgende week dinsdag ook nog aan tegen Litouwen en begint op maandag 14 juni aan het EK met een groepswedstrijd tegen Zweden. Sánchez, afkomstig uit de jeugdopleiding van Brighton, groeide in het afgelopen seizoen uit tot eerste keeper bij de Premier League-club. Hij heeft een Engelse vader en Spaanse moeder en werd in maart voor het eerst opgeroepen voor Spanje. Sánchez bleef echter op de bank zitten in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (1-1), Georgië (1-2 zege) en Kosovo (3-1 zege).

De voorkeur ging in alle drie de wedstrijden uit naar Simón, de keeper van Athletic Club die zes interlands achter zijn naam heeft staan. De Gea speelde 45 interlands, maar bleef in de laatste 6 wedstrijden van Spanje aan de kant staan; zijn laatste optreden voor de enkelvoudig wereldkampioen dateert van 13 oktober 2020, toen hij het doel verdedigde tijdens de 1-0 nederlaag tegen Oekraïne in de Nations League. Vorige week was de keeper van Manchester United erg ongelukkig in de finale van de Europa League, doordat hij in de strafschoppenserie tegen Villarreal elf penalty's op rij niet wist te stoppen en vervolgens zelf miste vanaf elf meter.

Waar De Gea aan krediet heeft ingeboet, is Luis Enrique de afgelopen maanden juist steeds meer onder de indruk geraakt van Sánchez. De 23-jarige sluitpost is volgens de bondscoach goed met de bal aan de voet en straalt rust uit voor de verdediging, zo klinkt het. Er zijn nog veel vraagtekens over de opstelling waarmee Spanje aan het EK zal beginnen. Luis Enrique overweegt te wisselen tussen een 4-3-3-formatie en een 3-5-2-variant. "De opties zijn talrijk en veel twijfels zullen worden weggenomen in de oefenwedstrijden richting het EK", schrijft Telecinco dinsdagavond.