Gareth Southgate geeft EK-afvaller Jesse Lingard woensdag basisplaats

Dinsdag, 1 juni 2021 om 19:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:27

Hoewel hij niet tot de definitieve EK-selectie van Engeland behoort, krijgt Jesse Lingard woensdagavond waarschijnlijk een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. De zes fitte spelers die de laatste schifting niet hebben overleefd, blijven bij de selectie voor de oefenduels met Oostenrijk en Roemenië, zo geeft Southgate dinsdagavond aan op een persconferentie na de bekendmaking van zijn selectie. De zevende afvaller, Mason Greenwood, is vanwege blessureleed niet inzetbaar.

Aaron Ramsdale, Ben White, Ben Godfrey, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Lingard en Greenwood vielen af ten opzichte van de voorselectie. Southgate gaat op de persconferentie in op de vraag welke spelers dicht tegen een plek in de selectie aanzaten. "Het was heel moeilijk om het nieuws aan Jesse te vertellen. Hij is al lange tijd een belangrijk deel van de nationale ploeg. James Ward-Prowse is aanvoerder van de Onder-21 geweest. Ollie Watkins heeft een heel goed seizoen bij Aston Villa achter de rug."

"Die drie heb ik de mogelijkheid gegeven om naar huis te gaan als ze dat wilden, maar ze wilden allemaal deel blijven uitmaken van de groep", zegt de keuzeheer. "Ze weten dat ze een rol zullen spelen in deze twee wedstrijden. Ik denk dat Jesse morgen gaat starten. De toewijding die ze hebben getoond, is voorbeeldig. Ze waren teleurgesteld toen ik het nieuws gisteren meedeelde, maar ze namen er genoegen mee. De sfeer binnen de groep is daardoor nog steeds goed."

De Engelse ploeg heeft thuisvoordeel op het EK, want alle drie de groepswedstrijden worden op Wembley afgewerkt. De eerste opponent van de ploeg van Southgate op 13 juni is Kroatië. "Het is leuk voor de spelers om op Wembley te kunnen spelen, met de supporters weer in het stadion", geeft Southgate aan. "Zonder supporters ontbreekt er iets. Je wilt als speler ook graag dat je familie erbij kan zijn. We hopen dat de fans ons kunnen helpen, maar uiteindelijk moeten we het zelf doen door goed te spelen."

"We spelen tegen de vicewereldkampioen, we spelen een derby tegen Schotland en we treffen met Tsjechië een van de ploegen die zich de afgelopen tijd het meest heeft ontwikkeld in Europa", blikt de bondscoach vooruit op de groepsfase. Hij geeft aan dat zijn opstelling op het EK nog niet in beton is gegoten. "Iedereen hoopt goed te spelen in deze twee duels en onze keuzes kunnen nog veranderen. We hebben wel een idee over wat we willen, maar we moeten flexibel zijn. De spelers hebben de kans om zich in deze twee wedstrijden te bewijzen."