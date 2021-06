‘Joan Laporta komt met nieuwe, ingrijpende eis voor Ronald Koeman’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 19:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:09

Als het aan Joan Laporta ligt, gaat Barcelona vanaf volgend seizoen weer in een 4-3-3-formatie spelen, meldt Mundo Deportivo. De eis van de president moet ervoor zorgen dat Ronald Koeman onder voorwaarden kan aanblijven als trainer van Barcelona. De nieuwe claim van Laporta volgt op eerdere berichtgeving van Sport, waarin duidelijk werd dat Koeman een nieuw aanbod tegemoet kan zien, daar Barcelona niet de financiële middelen heeft om het tot volgend jaar zomer doorlopende contract van de oefenmeester vroegtijdig te ontbinden.

Koeman opereerde afgelopen seizoen veelvuldig in een 5-3-2-formatie, maar moet dus volgens Laporta weer terug naar het oude vertrouwde spelsysteem. Het 4-3-3-systeem staat in zijn ogen dichter bij de filosofie van Johan Cruijff. Mundo Deportivo baseert de berichtgeving op gesprekken met bronnen die dichtbij Laporta staan en 'geloofwaardig' zijn. Laporta zou zich prettig moeten voelen bij een spelopvatting die het dichtst in de buurt komt van de filosofie van Cruijff, gezien het feit dat Koeman niet zijn eerste keuze is als eindverantwoordelijke bij Barcelona. De criteria van Laporta verwijzen naar een aanvallende spelopvatting en dominantie aan de bal.

Dinsdagmiddag werd Laporta tijdens de presentatie van Eric García gevraagd naar de situatie rond Koeman. "Ik kan nog steeds geen antwoord geven op al jullie vragen", zei Laporta. "Maar de gesprekken gaan heel goed. Er is een zeer goede communicatie. Het duurt niet lang voordat jullie duidelijkheid krijgen. Ik voel me erg op mijn gemak bij Koeman en ik hoop hij ook. Er waren slechts een paar punten die ik wilde verduidelijken en daar werken we aan. We wachten tot de gesprekken eindigen. Alles wat we doen is in het belang van Barça."

De eis van Laporta volgt op een nieuw contractvoorstel, waarin de president Koeman een extra contractjaar wil laten afdwingen door het behalen van bepaalde doelstellingen. Zo moet er bespaard worden op de loonlasten door het basissalaris van Koeman te verlagen en de te verdienen bonussen te verhogen. Koeman zou positief tegenover het voorstel staan en de komende dagen een beslissing nemen. De Nederlandse trainer was de afgelopen dagen in Nederland, maar is dinsdag teruggekeerd in Barcelona.

Laporta en het kamp-Koeman leken afgelopen week op ramkoers te liggen. De president zou de coach hebben medegedeeld de komende twee weken op zoek te gaan naar een vervanger. Bovendien maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.