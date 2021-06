Groot aantal rechtsbacks in selectie van Engeland zorgt voor hilariteit

Dinsdag, 1 juni 2021 om 18:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:18

Gareth Southgate van Engeland heeft de selectie voor het EK wereldkundig gemaakt. De bondscoach heeft zeven spelers moeten schrappen ten opzichte van de voorselectie die vorige week werd bekendgemaakt. Aaron Ramsdale, Ben White, Ben Godfrey, James Ward-Prowse, Jesse Lingard, Mason Greenwood and Ollie Watkins zijn de ongelukkigen.

Dat Greenwood niet bij de selectie zou zitten, werd dinsdagochtend al duidelijk. Vanwege blessureleed is het EK niet haalbaar voor de aanvaller; hij wil op het trainingscomplex van Manchester United volledig herstellen en laat het toernooi daarom aan zich voorbijgaan. Bovendien meldde The Athletic eerder op de dinsdag dat Jesse Lingard, ondanks een sterk half seizoen op huurbasis bij West Ham United, de schifting niet zou overleven. Die informatie blijkt te kloppen.

Trent Alexander-Arnold weet zich wel verzekerd van een plek in de selectie. De verdediger van Liverpool werd de vorige interlandperiode genegeerd door de bondscoach. In het slot van de competitie heeft hij zich toch in de kijker weten te spelen. Alexander-Arnold is een van de vier opties op de rechtsbackpositie: ook Kyle Walker, Kieran Trippier en Reece James kunnen op die positie spelen. Op sociale media wordt inmiddels massaal gegrapt over het grote aantal rechtsbacks, al is het ook denkbaar dat ze op andere posities staan.

De Engelse ploeg heeft thuisvoordeel op het EK, want alle drie de groepswedstrijden worden op Wembley afgewerkt. De eerste opponent van de ploeg van Southgate op 13 juni is Kroatië. Het meest pikante duel volgt op 18 juni tegen Schotland, voor het eerst sinds 1998 weer aanwezig op een groot toernooi. De groepsfase wordt afgesloten op 22 juni tegen Tsjechië.

De volledige selectie van Engeland:

Doel: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Middenveld: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool) Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham)

Aanval: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund).