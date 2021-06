Real Madrid verslaat PSG en Bayern met netto jaarsalaris van vijf miljoen

Dinsdag, 1 juni 2021 om 17:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:34

Lucas Vázquez verbindt zijn toekomst aan Real Madrid. De 29-jarige rechtervleugelspeler had de optie om transfervrij te vertrekken naar Paris Saint-Germain, Bayern München of Napoli, maar zet in plaats daarvan zijn handtekening onder een nieuw driejarig contract, zo melden diverse Spaanse media.

Vázquez heeft na slepende onderhandelingen een akkoord bereikt met Real Madrid. Het jeugdproduct van de club kreeg volgens AS aanvankelijk drie miljoen euro netto per jaar aangeboden, exact hetzelfde salaris als in zijn huidige verbintenis staat. De sportkrant schrijft dat Vázquez en de Koninklijke uiteindelijk zijn uitgekomen op een nettosalaris van liefst vijf miljoen euro. Vázquez levert wel tien procent van zijn salaris in zolang de pandemie voortduurt, zoals Real vraagt van alle spelers die verlengen.

Afgelopen seizoen had Vázquez onder de vertrokken Zinédine Zidane een onbetwiste basisplaats, meestal als rechtervleugelverdediger. Vázquez moest het slot van het seizoen echter missen, omdat hij in El Clásico tegen Barcelona door een harde tackle van Sergio Busquets een zware knieblessure opliep. In totaal kwam Vázquez afgelopen jaargang tot 34 officiële optredens, waarin hij 2 goals maakte en 8 assists leverde. In totaal staat hij sinds 2015 op 240 officiële duels voor Real (26 goals en 54 assists).

De aanstaande komst van Carlo Ancelotti als trainer van Real Madrid heeft volgens AS meegespeeld in de beslissing van Vázquez om te blijven. Ancelotti, die naar verwachting overkomt van Everton, stond tussen 2013 en 2015 ook al aan het roer in Madrid. Vázquez debuteerde pas vlak na het vertrek van de Italiaanse coach voor de club, maar kreeg de afgelopen tijd van ploeggenoten als Sergio Ramos en Luka Modric lovende verhalen te horen over Ancelotti.