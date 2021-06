Maduro deelt twee Oranje-varianten na persconferentie De Boer

Dinsdag, 1 juni 2021 om 16:35 • Yanick Vos • Laatste update: 16:40

Bondscoach Frank de Boer bevestigde dinsdag op een persconferentie dat hij Oranje woensdag tegen Schotland laat aantreden in een 5-3-2-formatie. Oud-international Hedwiges Maduro pakte direct de pen bij de hand en heeft op Twitter twee mogelijke opstellingen gedeeld waar Nederland mee zou kunnen aantreden op het EK. In een van de twee opstellingen heeft Frenkie de Jong een rol als centrale verdediger.

De Boer liet de afgelopen weken al doorschemeren dat hij niet wil vasthouden aan slechts één systeem. Met oog op het EK wil de trainer dat zijn ploeg in staat is om vanuit verschillende formaties te spelen. Tegen Schotland kiest De Boer voor vijf verdedigers en heeft Marten de Roon een basiplaats, zo verklapte hij al tijdens het persmoment. Terwijl De Boer nog aan het woord was, liet Maduro op Twitter weten hoe hij zou spelen als hij het voor het zeggen zou hebben.

De twee Oranje-varianten van Hedwiges Maduro

Wanneer de tegenstander van Oranje met twee spitsen zou spelen, dan zou hij kiezen voor een 3-5-2-systeem. In het geval dat de opponent met slechts een spits speelt, zou Maduro kiezen voor 4-2-3-1. De elf namen van Maduro staan vast: “Mijn EK-opstelling: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Wijndal, Frenkie de Jong, De Roon, Klaassen, Wijnaldum, Depay, en Weghorst”, aldus Maduro.

Mijn EK opstelling. Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Wijndal, Frenkie de Jong, de Roon, Klaassen, Wijnaldum, Depay, en Weghorst. Vs 2 spitsen, in een 1-3-5-2. Speelt de tegenstander met 1 spits, in een 1-4-2-3-1. Switchen van systemen in 1 wedstrijd met dezelfde spelers — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) June 1, 2021

De Boer bevestigt 5-3-2-systeem Oranje en verklapt basisplaats

Maduro ziet De Jong als optie voor een plek in het centrum. De Oranje-international speelde daar al bij Ajax en werd op die positie afgelopen seizoen ook meerdere keren door Ronald Koeman neergezet bij Barcelona. Zelf speelt De Jong ‘liever niet’ achterin. “Maar als de trainer denkt dat het veel beter voor het team is zal ik achterin spelen, maar liever niet”, zei hij eerder deze week tegenover de NOS.