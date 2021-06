Flinke toename van aantal Oranje-fans in Johan Cruijff ArenA op EK

Dinsdag, 1 juni 2021 om 15:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:33

Er is extra publiek welkom bij de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal op het EK, zo meldt de KNVB. De Johan Cruijff ArenA mag op het eindtoernooi voor een derde gevuld worden, wat neerkomt op circa 16.000 toeschouwers per wedstrijd. Dat is een toename van 4.000 fans ten opzichte van de plannen die in april werden gemaakt.

Het kabinet geeft toestemming voor verruiming van het aantal fans in de ArenA. Dat heeft te maken met de huidige epidemiologische situatie en de afname van de druk op de zorg. De drie groepsduels van Oranje vallen onder de Fieldlab Evenementen. Alle bezoekers die bij de wedstrijden in Amsterdam aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de veiligheidsprotocollen van het onderzoek van Fieldlab en krijgen pas toegang op vertoon van een negatief coronatestresultaat. Nederland speelt op het EK in de groep achtereenvolgens tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.

Gijs de Jong, toernooidirecteur van het EK, is uiteraard verheugd met het nieuws. "Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is", reageert De Jong. "We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan. Daar hebben we met het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam en andere partners hard aan gewerkt."

"EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement", vervolgt De Jong. "Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben. Fans die Oranje na al die jaren eindelijk weer op een eindtoernooi kunnen zien spelen. Daarnaast wordt hierdoor ook de beleving buiten het stadion groter. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal."