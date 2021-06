Real Madrid vindt razendsnel opvolger voor Zinédine Zidane

Dinsdag, 1 juni 2021 om 14:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:03

Carlo Ancelotti wordt de nieuwe trainer van Real Madrid, zo verzekeren diverse internationale media, onder wie Fabrizio Romano. De huidige manager van Everton heeft een akkoord bereikt met de Koninklijke over een terugkeer. Real Madrid is 'in direct contact' met Everton over de ontbinding van zijn contract in Engeland.

Ancelotti was tussen 2013 en 2015 ook al trainer van Real en bezorgde de Spaanse grootmacht in 2014 de Champions League. Florentino Pérez besloot Ancelotti in 2015 vanwege het mislopen van de landstitel de laan uit te sturen, maar haalt de Italiaan nu dus terug. Eerder op de dag meldde Marca al dat Ancelotti door Pérez werd beschouwd als 'de uitverkorene' om de vertrokken Zidane op te volgen. Ancelotti was de afgelopen twee seizoenen manager van Everton, waarmee hij respectievelijk twaalfde en tiende werd in de Premier League. Het contract van de coach liep in Liverpool nog drie seizoenen door.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over de opvolging van Zidane was al enige tijd het nodige te doen. Massimiliano Allegri leek in eerste instantie de topkandidaat te zijn voor Pérez, al is inmiddels duidelijk geworden dat de trainer terugkeert bij zijn oude liefde Juventus. In de Spaanse media passeerden ook de namen van Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Antonio Conte (inmiddels vertrokken bij Internazionale) de revue.

Zidane gaf maandag in een open brief in de Spaanse sportkrant AS uitleg over zijn vertrek bij Real. De 48-jarige trainer liet weten dat hij niet meer het volledige vertrouwen van het bestuur van Real voelde en daarom ervoor koos om zijn nog eenjarige contract niet uit te dienen. De Spaanse topclub greep dit seizoen naast alle prijzen, zowel nationaal als internationaal. “Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je gaan.”