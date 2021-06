Frank de Boer neemt Jasper Cillessen niet mee naar EK

Frank de Boer neemt Jasper Cillessen toch niet mee naar het EK, zo meldt de KNVB. De Oranje-doelman testte vorige week positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. De Boer heeft Cillessen dinsdagochtend laten weten dat hij de goalie niet kan opnemen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd. Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf nu deel uit van de officiële EK-selectie.

“Ik heb Jasper vanochtend op de hoogte gesteld van mijn beslissing", aldus De Boer in het persbericht van de KNVB. "Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer honderd procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid, hoe naar ik het ook voor Jasper vind."

Ook op de persconferentie dinsdag werd De Boer logischerwijs naar Cillessen gevraagd. "Ik vind het ontzettend diep triest voor Jasper, daar heb ik eigenlijk het meest mee te doen. Maar ik denk wel dat het gerechtvaardigd is. De eerste wedstrijd zou hij sowieso niet halen, en je weet ook niet wat het voor de rest in je lichaam doet. Ik heb nu drie fitte spelers tot mijn beschikking." De Boer weet nog niet wie zijn vervanger wordt. "Ik heb nog geen keuze gemaakt over wie de nieuwe nummer één wordt. Of ik tijdens de oefenperiode Tim Krul en Maarten Stekelenburg beiden een wedstrijd laat spelen? Die kans is zeker aanwezig."

De Boer liet woensdag op de persconferentie nog doorschemeren dat Cillessen in principe zijn eerste doelman zou zijn op het EK. De keeper van Valencia zou zich volgens de bondscoach wel moeten bewijzen in de voorbereiding op het toernooi. De Boer zal nu een keuze maken tussen Krul en Stekelenburg. Krul, die met Norwich City promoveerde naar de Premier League, speelde in maart de drie WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. Cillessen was toen afwezig vanwege een blessure, terwijl Stekelenburg op de bank zat als reserve. Bizot zal naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval fungeren als derde doelman.

Cillessen zou beginnen aan zijn tweede eindronde, nadat de voormalig keeper van Ajax en Barcelona eerder met Oranje actief was op het WK 2014. Onder Louis van Gaal was Cillessen de eerste keus onder de lat. Opmerkelijk genoeg werd hij in de kwartfinale tegen Costa Rica (0-0) vlak voor tijd naar de kant gehaald om Krul de strafschoppenserie te laten keepen. Laatstgenoemde sleepte het Nederlands elftal toen door de penaltyreeks (4-3).