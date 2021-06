‘Oranje is gevaccineerd en ik was daar graag onderdeel van geweest’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 14:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:30

Danny Makkelie gaat tot zijn teleurstelling zonder coronavaccinatie het EK in. De scheidsrechter had graag de mogelijkheid gekregen om zich te laten vaccineren, zoals het Nederlands elftal vorige week die kans kreeg. Björn Kuipers, de tweede Nederlandse arbiter op het EK, wordt vlak voor het toernooi via de reguliere weg door de GGD gevaccineerd.

De 48-jarige Kuipers komt door zijn leeftijd woensdag aan de beurt voor een vaccin, terwijl de 38-jarige Makkelie daar nog even op moet wachten. Laatgenoemde had gehoopt op voorrang. "Ik vind het wel een gemiste kans", reageert Makkelie tijdens een persmoment dat dinsdag plaatsvond. "Het Nederlands elftal is gevaccineerd en ik was daar graag onderdeel van geweest. Ik zou willen dat ik 'm aangeboden had gekregen. Maar het is lastig, want er zit zes weken tussen de twee prikken en je moet iemand twee keer op dezelfde plek hebben. In Nederland had dat zeker gekund, maar dat is niet gebeurd. Jammer, ja."

Kuipers en Makkelie verblijven tijdens het EK met hun assistenten in Istanbul, de uitvalsbasis voor de scheidsrechters op de eindronde. Kevin Blom en Pol van Boekel, die als VAR actief zijn op het toernooi, hebben het Zwiterse Nyon als werkterrein. Daar is het centrum ingericht in voor de videoscheidsrechters, zoals dat in Nederland in Zeist is georganiseerd. Blom en Van Boekel krijgen via de UEFA in Zwitserland twee prikken, maar voor Kuipers en Makkelie bleek dat niet te organiseren.

Voor Makkelie wordt het zijn eerste eindronde, terwijl Kuipers al actief was op het EK 2012, WK 2014, EK 2016 en het WK 2018. Makkelie noemt Kuipers 'de scheidsrechter van de eeuw' in Nederland. "Het is onmogelijk om hem in te halen. Björn is voor mij niet alleen de nummer één in Nederland, hij is ook de beste scheidsrechter in de wereld. Eigenlijk heeft hij de pech gehad dat het nooit tot een finale is gekomen. Björn is voor mij als scheidsrechter en mens echt wel een voorbeeld. Vooral zijn leiderschap, en ook de slimheid die hij heeft, dat tactische gevoel. Daar is hij heer en meester in."

Kuipers begint dus aan zijn vijfde eindronde, iets dat hij zelf niet had verwacht. "Ik zei in 2018 dat het mijn laatste eindtoernooi zou worden. We zitten nu in 2021 en ik ben erbij, dus ik zeg nooit meer nooit...", aldus Kuipers. "Weet je, ik ben 48 jaar. Volgens mij is er nog niet eerder een scheidsrechter op een eindtoernooi geweest van 48. Ik voel me superfit. Na het EK ga ik op vakantie en dan ga ik bepalen welke koers ik ga varen."