Van de Looi lovend: ‘De meest talentvolle in zijn leeftijdscategorie’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 13:47 • Rian Rosendaal

De keuze van Erwin van de Looi voor Justin Bijlow pakte maandagavond goed uit. De Feyenoord-doelman maakte een zeer sterke indruk tegen Jong Frankrijk, dat door een laat doelpunt van Myron Boadu werd uitgeschakeld (2-1) in de kwartfinale van het jeugd-EK. In navolging van Ibrahim Afellay en Theo Janssen is Van de Looi zeer complimenteus over de uitblinkende Bijlow, die de voorkeur kreeg boven Kjell Scherpen.

"Ik denk dat geen enkele keeperstrainer, trainer of journalist zal ontkennen dat hij in zijn leeftijdscategorie de meest talentvolle keeper is op dit moment", wordt Van de Looi daags na de knappe zege van zijn spelers op Jong Frankrijk geciteerd door Voetbal International. "Hij heeft alleen best wel een rotjaar gehad met veel blessures", zo verwijst de bondscoach van Jong Oranje naar de periode vol blessureleed van de inmiddels weer geheel fitte Bijlow.

"Volgens mij is het voor een keeper wel belangrijk om veel te spelen", vervolgt Van de Looi zijn analyse over Bijlow. "Hij heeft tegen Frankrijk geweldig gekeept. Aan de andere kant heeft Kjell (Scherpen, red.) ons ook geholpen, dankzij hem zijn we hier", krijgt de Ajax-keeper een groot compliment van zijn trainer. Van de Looi is boven alles blij met de concurrentiestrijd tussen Bijlow en Scherpen. "We hebben bij Jong Oranje geen keepersprobleem."

Volgens Afellay was Bijlow 'heel goed' tegen Jong Frankrijk. "Hetgeen hij moest doen, heeft hij uitstekend gedaan", zei de analist bij de NOS. "Hij heeft ook aangetoond dat hij er staat als hij getest wordt. Het afstandsschot voor de openingsgoal (van Jonathan Ikoné, red.) pakte hij fantastisch. En in de tweede helft pakte hij een schot (van Faitout Maouassa, red.) met heel veel zekerheid klemvast. Het is een jongen die heel veel vertrouwen en uitstraling heeft. Het is begrijpelijk dat ze bij Feyenoord heel blij met hem zijn en heel veel toekomst in hem zien."

Collega-analist Theo Janssen was maandagavond eveneens lovend over het optreden van Bijlow. "Het is absoluut de beste keeper van de jonge generatie", aldus de voormalig middenvelder. "Niet voor niks hadden we het er van tevoren al over of hij bij het Nederlands elftal moest zitten. Ik denk dat als hij een heel seizoen fit was geweest dat die roep misschien nog groter was geweest", aldus Janssen.