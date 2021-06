‘Joan Laporta doet Ronald Koeman opmerkelijk nieuw aanbod’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 13:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:31

Elke dag die verstrijkt wordt de kans groter dat Ronald Koeman aanblijft als trainer van Barcelona, zo claimt Sport. De Catalaanse krant meldt dinsdag dat president Joan Laporta opmerkelijk genoeg overweegt om Koeman een nieuw contract aan te bieden. De Nederlander kan verlengen tegen een lager basissalaris, maar strijkt hogere bonussen op bij het winnen van prijzen.

Koeman heeft een contract tot medio 2022 en leek vanwege de slechte resultaten aan het einde van het seizoen te moeten vrezen voor ontslag. Barcelona lijkt echter niet over de financiële middelen te beschikkelen om een ontslagpremie te betalen. Laporta zou nu dus overwegen om Koeman een ander type contract aan te bieden. Daarmee zou de oefenmeester een extra contractjaar kunnen afdwingen door het behalen van bepaalde doelstellingen.

Om te besparen op de loonlasten wordt het basissalaris van Koeman daarbij verlaagd en de te verdienen bonussen verhoogd. De oefenmeester zou positief tegenover het voorstel staan en de komende dagen een beslissing nemen. Koeman was de afgelopen dagen in Nederland, maar is dinsdag teruggekeerd in Barcelona. Prestatiegerichte contracten waren volgens Sport overigens al gebruikelijk in de tijd dat Johan Cruijff trainer was van Barcelona. De Spaanse grootmacht biedt momenteel nieuwe spelers vergelijkbare contracten aan.

Laporta en het kamp-Koeman leken afgelopen week op ramkoers te liggen. De president van Barça zou de coach hebben medegedeeld de komende twee weken op zoek te gaan naar een vervanger. Bovendien maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.

Maandag liet Laporta een ander geluid klinken, toen de president bij de presentatie van Sergio Agüero werd gevraagd naar de situatie van Koeman. "Ik heb gezegd dat we een bezinningsperiode met Koeman hebben besproken", aldus de voorzitter. "We moeten evalueren wat er het afgelopen seizoen goed ging en wat niet. We hadden deze rustperiode nodig en binnen een week of tien dagen zien we elkaar weer, maar er is contact. De intentie is om het lopende contract te respecteren. De gesprekken verlopen heel goed. De periode van bezinning was nodig."