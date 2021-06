‘Real Madrid hoopt opvolger Zidane dinsdag al te kunnen presenteren’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 12:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:18

Carlo Ancelotti is de gedroomde opvolger van Zinédine Zidane bij Real Madrid, zo weet Marca te onthullen. De Spaanse krant denkt zelfs dat de aanstelling van de manager van Everton op korte termijn kan gaan plaatsvinden bij de Koninklijke. Ancelotti was al eerder trainer van Real en bezorgde de Spaanse grootmacht in 2014 de Champions League.

De huidige keuzeheer van Everton legde in 2014 met Real ook beslag op de Copa del Rey, de Europese Supercup en het WK voor clubteams. Nadat men in 2015 de landstitel misliep werd Ancelotti door het bestuur de laan uitgestuurd. Zes jaar later prijkt de Italiaanse coach echter bovenaan het lijstje van voorzitter Florentino Pérez. Ancelotti wordt door Marca zelfs omschreven als 'de uitverkorene' en Real hoopt de in 2019 door Everton aangestelde coach zelfs deze dinsdag al te kunnen strikken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Open brief van Zidane over vertrek bij Real: ‘Er werd opzettelijk gelekt’

De vertrekkende coach spaart Real Madrid niet in een open brief. Lees artikel

Over de opvolging van Zidane is al enige tijd het nodige te doen. Massimiliano Allegri leek in eerste instantie de topkandidaat te zijn voor Pérez, al is inmiddels duidelijk geworden dat de trainer terugkeert bij zijn oude liefde Juventus. In de Spaanse media passeerden ook de namen van Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Antonio Conte (Internazionale) de revue. Ancelotti, die na zijn vertrek bij Real ook werkzaam was bij Bayern München en Napoli, moet nu echter de vacante trainerspositie in Madrid gaan invullen. Hij moet wel in eerst in overleg met Everton, waar zijn verbintenis nog drie jaar doorloopt.

Zidane gaf maandag in een open brief in de Spaanse sportkrant AS uitleg over zijn vertrek bij Real. De 48-jarige trainer liet weten dat hij niet meer het volledige vertrouwen van het bestuur van Real voelde en daarom ervoor koos om zijn nog eenjarige contract niet uit te dienen. De Spaanse topclub greep dit seizoen naast alle prijzen, zowel nationaal als internationaal. “Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je gaan.”

“Ik vertrek, maar niet omdat ik het werk als trainer zat ben”, benadrukte Zidane, die in 2018 ook al ervoor koos om Real Madrid te verlaten. Toen had hij echter in 2,5 jaar tijd liefst drie keer de Champions League gewonnen. “Toen voelde ik dat het team een nieuwe koers nodig had om na zoveel overwinningen en zoveel prijzen aan de top te blijven. Nu is dat anders", geeft de Fransman in de open brief te kennen. "Ik vertrek omdat ik voelde dat de club me niet langer het vertrouwen geeft dat ik nodig heb. Ik krijg niet de steun om op de middellange of lange termijn iets op te bouwen.”

“Als je niet wint, moet je gaan. Maar nu wordt alles wat ik in het verleden heb opgebouwd zomaar vergeten”, gaf Zidane verder te kennen. “Ik ben een winnaar en was hier om prijzen te pakken, maar de mensen zijn nog belangrijker voor mij, hoe zij zich voelen. Tot op zekere hoogte ben ik daar zelfs voor terechtgewezen. Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ik ontslagen zou worden als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zulke dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt, om twijfels en misverstanden te veroorzaken.”