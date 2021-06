‘Manchester City wil Aké inzetten om toptransfer mogelijk te maken’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 11:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:56

Manchester City is bereid om Nathan Aké of Gabriel Jesus in te zetten bij een ruildeal met Tottenham Hotspur voor Harry Kane, zo brengt de Daily Mail dinsdag naar buiten. De Engelse kampioen weet dat beide spelers op het lijstje staan van Tottenham en vanwege de serieuze interesse in Kane is een deal met de Londense club eventuele mogelijk. Manager Josep Guardiola wil ruimte maken in zijn selectie om de komst van de spits en Aston Villa-spelmaker Jack Grealish mogelijk te maken. Over de hoogte van de aanvullende transfersom zijn overigens geen mededelingen gedaan.

Jesus en Aké kunnen onder Guardiola niet rekenen op een basisplaats, al is het de vraag of ze Manchester City willen inruilen voor een club zonder Champions League-voetbal. Volgens bovengenoemde krant is Manchester City daarnaast bereid om Aymeric Laporte tussentijds te laten vertrekken, mocht er een aantrekkelijk bod binnenkomen in het Etihad Stadium. Guardiola kiest in het centrum van de defensie doorgaans voor John Stones en Rúben Dias, waardoor Laporte op het tweede plan is beland bij de verliezend Champions League-finalist.

Manchester City hengelt overigens niet als enige club naar de diensten van Kane. Ook Thomas Tuchel is gecharmeerd van de veelscorende spits van Tottenham. "Als je ergens in de wereld een coach kan vinden die Harry Kane niet in zijn team zou willen hebben, bel me dan nog eens", zo zei de Chelsea-manager onlangs op een persconferentie. Kane heeft volgens Sky Sports zijn vertrekwens neergelegd bij Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham. Naast Chelsea en Manchester City is ook Manchester United serieus geïnteresseerd in de topscorer van de Premier League, die dit seizoen eindigde op 23 competitiedoelpunten. Vanwege de rivaliteit tussen Tottenham en Chelsea ligt een transfer naar laatstgenoemde club het minst voor de hand, maar Tuchel lijkt Kane desalniettemin als een serieuze optie te beschouwen.

"Ik zou graag eens met Kane willen praten en zijn ideeën over het maken van doelpunten en aanvallen willen horen", aldus de Duitse manager van Chelsea, die niet verder ging dan dat. "Iedereen vindt Harry Kane geweldig, maar laten we heel, heel duidelijk zijn: hij is een speler van Tottenham. Hij heeft een langdurig contract (tot medio 2024, red.) en we zullen dan ook geen oneerbiedige opmerkingen daarover maken." Kane zou Tottenham hebben verzocht om aanbiedingen van 112 miljoen euro of meer te accepteren, zo meldden diverse Engelse media eind mei nog.