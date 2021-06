Southgate ziet aanvaller afvallen en neemt hard besluit over Lingard

Dinsdag, 1 juni 2021 om 11:32 • Rian Rosendaal

Tegenslag voor Engeland in aanloop naar het EK. Mason Greenwood maakt vanwege blessureleed geen deel meer uit van de voorlopige selectie van bondscoach Gareth Southgate, zo meldt zijn werkgever Manchester United dinsdagochtend. De aanvaller wil volledig herstellen en mist hierdoor de naderende eindronde. Door de 'onderliggende blessure' miste Greenwood in maart ook al de groepsfase van het jeugd-EK met Jong Engeland.

Greenwood gaat nu op het trainingscomplex van Manchester United werken aan zijn herstel, zodat hij klaar is voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De multifunctionele spits blijft derhalve op één interland in het shirt van the Three Lions staan. Greenwood had vorige week woensdag nog wel een basisplaats in de finale van de Europa League tegen Villarreal, al haalde manager Ole Gunnar Solskjaer hem wel voortijdig naar de kant.

Volgens The Athletic kan ook Jesse Lingard een streep zetten door het EK. De aanvallende middenvelder van Manchester United maakte de afgelopen maanden op huurbasis een sterke indruk bij West Ham United. Desondanks heeft Southgate geen plaats voor hem, zo klinkt het vanuit Engeland. De verwachting is dat de Engelse keuzeheer de voorlopige selectie van 33 spelers nog deze dinsdag terugbrengt naar 26 spelers.

De voorlopige selectie van Engeland die vorige week werd gepubliceerd:

Doel: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Middenveld: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton).

Aanval: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund).