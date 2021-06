Sipke Hulshoff kiest om twee redenen voor overstap naar Feyenoord

Dinsdag, 1 juni 2021 om 11:15 • Chris Meijer

Sipke Hulshoff is de nieuwe trainer van Feyenoord Onder-21, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen wereldkundig. De 46-jarige oefenmeester komt over van FC Volendam, waar hij werkzaam was als assistent van hoofdtrainer Wim Jonk. Hulshoff kon volgens Feyenoord Transfermarkt eveneens kiezen voor een overstap naar PEC Zwolle, waar hij de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Art Langeler kon worden, maar geeft toch de voorkeur aan een dienstverband bij Feyenoord.

Hulshoff wordt bij Feyenoord Onder-21 de opvolger van Rini Coolen, die na het vertrek van Stanley Brard is aangesteld als hoofd jeugdopleidingen. “Voor mij waren er twee redenen om voor Feyenoord te kiezen”, zegt Hulshoff op de website van Feyenoord. “Ten eerste blijft Feyenoord een topclub en is dit daarom een prachtig avontuur. Daarnaast kijk ik ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Arne Slot. Als trainer van Onder-21 wil ik zoveel mogelijke spelers naar een hoger plan tillen zodat hij er bij Feyenoord 1 optimaal van kan profiteren.”

“Sipke werkt al ruim twintig jaar als trainer in het betaald voetbal en heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière met jonge talenten gewerkt”, zo licht technisch directeur Frank Arnesen namens Feyenoord toe. “De juiste persoon dus om leiding te geven aan Feyenoord Onder 21 en met die veelbelovende groep de weg naar de Keuken Kampioen Divisie in te slaan. Daar zo snel mogelijk in terecht komen is en blijft het doel voor onze beloften.”

Hulshoff werkte sinds 2019 als assistent-trainer bij FC Volendam. Eerder was hij als jeugd-, assistent- en interim-trainer actief bij SC Cambuur, werkte hij binnen de jeugdopleiding van FC Groningen en kende hij buitenlandse avonturen bij Al-Arabi en Red Bull Ghana. Bij Cambuur werkte Hulshoff samen met Arne Slot, die destijds in Leeuwarden eveneens werkzaam was als assistent-trainer.