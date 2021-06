Real Madrid zet Sergio Ramos niet in bij presentatie nieuw thuisshirt

Dinsdag, 1 juni 2021 om 10:42 • Rian Rosendaal

Real Madrid heeft het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2021/22 dinsdagochtend officieel gelanceerd. Met het nieuwe tricot wil de Koninklijke nog maar eens benadrukken wat voor een hechte familie het is, zo valt te lezen in de persverklaring. De bekende Adidas-strepen zijn deze keer in het blauw, terwijl ook de naam van sponsor Emirates in deze kleur op het shirt van Real prijkt. Bij de presentatie is overigens geen rol weggelegd voor Sergio Ramos, die de club mogelijk transfervrij verlaat later deze zomer.

De spiraalafbeelding op het shirt verwijst volgens Real naar de fonteinen op het Plaza de Cibeles in het centrum van Madrid, waar altijd feest wordt gevierd door de supporters als er een prijs is gewonnen. "Real Madrid is een uniek team met een unieke historie", verklaart ontwerper Marco Omiccioli namens kledingsponsor Adidas. "We wilden het ontwerp van de shirts van dit seizoen gedurfd en toch eenvoudig houden om de verwachting te weerspiegelen die bij het logo horen, namelijk winnen. Met een betekenisvolle verwijzing naar de Cibeles in de binnenstad en de kleuren van het stadion, wat voor de spelers en fans echt een thuis is, wilden we supporters een gevoel van trots geven wanneer ze het shirt van dit seizoen aantrekken. Real Madrid is altijd al een bijzondere club geweest, en het shirt van dit jaar is niet anders."

Karin Benzema en Marcelo showen het nieuwe shirt van Real Madrid.

Op de verschillende kanalen van Real wordt het nieuwe shirt voor komend seizoen getoond door onder meer Karin Benzema, Marcelo, Eden Hazard en Marco Asensio. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van het shirt voor de jaargang 2021/22. Veel Real-fans vinden het shirt mooi, al klinken er hier en daar ook negatieve geluiden. Verschillende supporters vragen zich ook af waarom boegbeeld Sergio Ramos niet is ingezet bij de campagne rondom het gloednieuwe shirt.