Queensy Menig kan FC Twente verlaten voor stap hogerop binnen Eredivisie

Dinsdag, 1 juni 2021 om 10:22

FC Utrecht heeft zich officieel bij FC Twente gemeld voor Queensy Menig, zo weet TC Tubantia te melden. De Tukkers activeerden onlangs de optie in het aflopende contract van de 25-jarige aanvaller, waardoor hij nog tot medio 2022 vastligt in Enschede. Menig weigerde echter te onderhandelen over een nieuwe verbintenis bij FC Twente, waardoor een vertrek voor de hand ligt.

FC Twente wilde het contract van Menig graag openbreken en verlengen, maar de onderhandelingen daarover liepen op niets uit. Om die reden moeten de Tukkers de aanvaller komende zomer wel van de hand doen om nog een transfersom aan hem over te houden. FC Utrecht heeft zich nu dus gemeld bij FC Twente om Menig binnen te halen.

Menig werd door FC Twente in de zomer van 2019 transfervrij overgenomen van Nantes. De aanvaller kende nog een moeizaam eerste seizoen (1 doelpunt en 4 assists in 13 offici├źle wedstrijden), maar heeft nu met 8 doelpunten en 2 assists in 33 duels een sterk jaar achter de rug. De door Ajax opgeleide Menig droeg eerder het shirt van PEC Zwolle, Nantes en Oldham Athletic.

Lindon Selahi

FC Twente ziet Lindon Selahi komende zomer mogelijk terugkeren. De 22-jarige middenvelder werd in het voorbije halfjaar verhuurd aan Willem II. Ondanks dat hij in Tilburg tot zestien competitiewedstrijden, waarvan drie als basisspeler, kwam, is besloten om de optie niet te lichten. Selahi is bij FC Twente in het bezit van een aflopend contract, al kunnen de Tukkers de verbintenis middels een optie nog met een jaar verlengen. Er is nog niet besloten of dit gaat gebeuren, schrijft TC Tubantia.