‘Lukaku en Haaland kunnen duo gaan vormen in de Premier League’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 08:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:19

Chelsea heeft zeer ambitieuze plannen voor volgend seizoen. Volgens Sky Sports onderzoekt de Champions League-winnaar de mogelijkheden om Romelu Lukaku en Erling Braut Haaland naar Londen te halen. Voor Lukaku zal Chelsea wel flink in de buidel moeten tasten, want het met financiële problemen kampende Internazionale vraagt naar verluidt minstens 115 miljoen euro voor de Belgische aanvaller.

Of Chelsea bereid is om een dergelijk bedrag neer te leggen voor Lukaku is nog niet bekend. De topschutter van de Italiaanse kampioen stond tussen 2011 en 2014 ook al onder contract bij Chelsea, al werd hij tussendoor ook verhuurd aan West Bromwich Albion en Everton. Lukaku verliet Stamford Bridge zeven jaar geleden met slechts vijftien duels (geen doelpunten) achter zijn naam. Zijn huidige contract in Milaan loopt door tot medio 2024. Hij werd overigens uitgeroepen tot beste speler in de Serie A van afgelopen seizoen.

Naast Lukaku is ook Haaland in beeld bij de technische leiding van Chelsea. De sterspeler van Borussia Dortmund heeft een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro in zijn tot 2024 lopende contract, al treedt deze bepaling wel pas volgend jaar in werking. Dortmund heeft al laten weten dat de Noorse spits niet zomaar zal worden verkocht. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf-Inge Haaland maakten in april nog een rondje langs verschillende clubs. Er werd toen onder meer gesproken met Barcelona, Real Madrid en Manchester City.

Aan de andere kant wil Chelsea enkele spelers van de hand doen deze zomer. Fikayo Tomori en Olivier Giroud lijken op weg richting AC Milan, terwijl ook Tammy Abraham, Emerson Palmieri, Tiémoué Bakayoko en Davide Zappacosta mogen uitzien naar een andere werkgever. Emerson zat vrijwel het hele seizoen op de bank, terwijl Bakayoko en Zappacosta op huurbasis speelden voor respectievelijk Napoli en Genoa. Voor Zappacosta, die acht miljoen euro moet opbrengen, is volgens Italiaanse media serieuze belangstelling van Atalanta. Een week geleden verkocht Chelsea Victor Moses voor vijf miljoen euro aan Spartak Moskou.