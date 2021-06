Perez fileert ‘spelshow’ en ‘amateuristisch gedoe' van KNVB: ‘Tenenkrommend!’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 08:09 • Chris Meijer • Laatste update: 08:32

Kenneth Perez waarschuwt dat de rommelige start van de voorbereiding richting het EK kan dooretteren als de start van het toernooi voor Oranje niet als gewenst verloopt. Bondscoach Frank de Boer beweerde vorige week op een persconferentie bijvoorbeeld dat Donny van de Beek dit seizoen 4000 minuten zou hebben gemaakt, terwijl dat er in werkelijkheid 1456 bleken. Tegelijkertijd werd duidelijk dat Anwar El Ghazi via een appje te horen kreeg dat hij geen plek had gekregen in de definitieve selectie. Perez is tevens vernietigend over de manier hoe de EK-selectie naar buiten werd gecommuniceerd.

“Als je een klein beetje had nagedacht, had je kunnen concluderen dat vierduizend minuten wel wat veel is. Dat is superslordig”, begint Perez in het programma Voetbalpraat van ESPN over de fout van De Boer met de speelminuten van Van de Beek bij Manchester United. De bondscoach bleek in de verkeerde kolom te hebben gekeken, waardoor hij Van de Beek verwarde met Davy Klaassen. De analist is tevens niet te spreken over de manier hoe de afvallers ingelicht werden door de bondscoach. El Ghazi kreeg tijdens een interview met Frank Evenblij voor het programma Shirtje Ruilen een appje van De Boer, waaruit bleek dat hij niet was geselecteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Engelaar blikt terug op Oranje-tijd: 'Dat was voor Van Basten later wellicht moeilijker' Meer videos

“Weet je hoe belangrijk een EK is voor een speler? Wat krijg je dan als je afvalt? Een appje. Het is ongelukkig dat het net in het interview komt. Oké, maar je kunt toch even bellen? Als hij de eerste wedstrijd verliest, ettert dit door”, benadrukt Perez. “Maar als je wint, hoor je er niks meer over. Het is gewoon slordig. Alles wat je doet als bondscoach, zien spelers en wordt meegenomen. Kijk, de trainerskwaliteiten en de voetbalkennis staat bovenaan. Maar tegenwoordig is een trainer die zich goed kan presteren of weet waar hij het over heeft ook een pluspunt. Dit was superslecht.”

“Hij had het zich makkelijk kunnen maken, want tegenwoordig lekt alles uit door social media. Roep ze alle acht binnen en leg uit hoe het zit. ‘Geef één iemand de schuld, dat ben ik. Jongens, ik houd het kort. Ik denk dat die anderen beter zijn’, zeg je dan. Dan ben je klaar”, zo haakt Hans Kraay junior in. Perez blijkt tevens geen fan van de manier waarop de EK-selectie werd gecommuniceerd. De KNVB koos ervoor om de selectie per linie bekend te maken, via video’s op social media.

“Wat dacht je van die pr-afdeling? Het was tenenkrommend. Tenenkrommend! Als je het doet, doe het dan goed. Ik snap wel dat ze andere clubs met gelikte filmpjes zien en denken: dat willen wij ook. Dit is een EK-selectie, geen spelshow. Licht de spelers op een fatsoenlijke manier in. Geef op een normale manier aan wie er meegaat. Het is geen spelshow, daar leek het wel op”, zo is Perez duidelijk. “Jonge mensen willen dit wel hebben, maar dan goed gemaakt. Zij lachen ook om dit amateuristische gedoe. Zij zijn al helemaal van de gelikte filmpjes.”