Hans Kraay: ‘Ik heb niet het idee dat hij écht de absolute top gaat halen’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 07:52 • Chris Meijer • Laatste update: 09:48

Hans Kraay junior betwijfelt of Justin Kluivert de absolute top gaat halen, zo zegt hij in het programma Voetbalpraat van ESPN. De 22-jarige aanvaller stond maandagavond negentig minuten binnen de lijnen tijdens de knappe 2-1 overwinning van Jong Oranje op Jong Frankrijk in de kwartfinale van het EK. Kenneth Perez concludeert tegelijkertijd dat het geen toeval is dat Kluivert de afgelopen seizoen niet altijd basisspeler is geweest.

Er wordt in het praatprogramma een moment aangehaald waarop Kluivert in kansrijke situatie wild over schoot. “Je zag een beetje het druistige en ongeremde, dat vind ik jammer. Want Kluivert heeft best een mooie traptechniek. Tenminste, bij Ajax kwam hij een aantal keer naar binnen... Dit was zó wild”, stelt Perez. “Het is een mooie, technische voetballer”, zo haakt Kraay in. “Hij heeft best veel snelheid. Maar ik heb niet het idee dat hij écht de absolute top gaat halen.”

“Het is nog een jongetje. Natuurlijk is hij jong, maar hij heeft toch al in Italië en Duitsland gespeeld”, concludeert Henk Hoijtink, journalist van Trouw. Presentator en commentator Vincent Schildkamp haalt aan dat Kluivert ‘misschien eens dertig wedstrijden in een seizoen moet spelen’. Kluivert kwam in de voorbije jaargang, waarin hij door AS Roma verhuurd werd aan RB Leipzig, weliswaar tot 29 wedstrijden, maar stond slechts 9 keer aan de aftrap. In seizoen 2018/19 (35 wedstrijden, 18 basisplaatsen) en 2019/20 (31 wedstrijden, 26 basisplaatsen) had hij vaker een basisplaats.

“Al die trainers zijn niet gek, hè”, benadrukt Perez. “In het buitenland worden misschien specifieke andere dingen gevraagd. Ik vind dat hij wel mooie kwaliteiten heeft. Alleen ja, de trainer van AS Roma of RB Leipzig kiest toch voor anderen. Dat is het lot. Wij vinden vaak dat het belachelijk is dat Nederlandse spelers niet bij hun club spelen. Hetzelfde geldt voor Ziyech. Hij is een onderdeel van de Champions League-winnaar, weliswaar kleiner dan de mensen gehoopt hadden. Maar ja, dan wordt er toch gezegd dat het belachelijk is dat Ziyech niet in de basis staat. Terwijl ze net de Champions League hebben gewonnen met het team, met zijn concurrenten. Die trainers zullen toch niet gek zijn?”