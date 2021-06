Chaos en ‘shock’ rond Copa América: ‘Het is niet niet prettig om daar te spelen’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 07:11 • Chris Meijer

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) verplaatste maandag de Copa América naar Brazilië, twee weken voor de start om het toernooi. Dat wil echter nog niet zeggen dat het Zuid-Amerikaans kampioenschap daadwerkelijk daar gespeeld gaat worden. Er is een chaotische situatie ontstaan, nu verschillende lokale overheden hebben laten weten dat ze het toernooi niet willen organiseren én er ook vanuit enkele deelnemers geluiden klinken dat ze niet in het ‘epicentrum van de coronapandemie in Zuid-Amerika’ te spelen.

De Copa América zou aanvankelijk tussen 13 juni en 10 juli in Argentinië én Colombia gespeeld worden, maar de Zuid-Amerikaanse voetbalbond schrapte Colombia eerder al als gastland vanwege de gespannen politieke situatie in het land. Vervolgens werd ook Argentinië geschrapt als gastland, vermoedelijk vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. De verrassing was in dat opzicht groot toen de COMNEBOL besloot om de Copa América toe te wijzen aan Brazilië, daar het land zeer zwaar te lijden heeft onder de coronapandemie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op social media deden berichten de ronde met de hashtag #NaoVaiterCopa (vrij vertaald: Er komt geen Copa). Brazilië kampt nog altijd met de nodige problemen om het coronavirus onder controle te krijgen. Momenteel zijn er meer dan 460.000 doden en meer dan 16 miljoen besmettingen geregistreerd. Ook vanuit de politiek klinken nu geluiden dat Brazilië niet in staat zou zijn om in de huidige situatie de Copa América te organiseren. Luiz Eduardo Ramos, stafchef van de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro, wilde nog niet bevestigen dat het toernooi daadwerkelijk in Brazilië gespeeld zal gaan worden, maar weerlegde wel de kritiek.

“De Copa Sudamericana en Copa Libertadores, eveneens international sportevenementen, zijn in Brazilië gespeeld, zonder dat gouverneurs daarover vielen. Nu de regering alleen de mogelijkheid laat om de Copa América te organiseren, is er overal kritiek te horen”, schrijft Ramos op Twitter. Verschillende staten - onder meer Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul en Pernambuco - keren zich fel tegen het ontvangen van de Copa América, terwijl er elders op regionaal niveau vraagtekens worden geplaatst bij de organisatie van het toernooi door Brazilië.

Niet alleen op overheidsniveau zorgt het besluit van de CONMEBOL om de Copa América te verplaatsen naar Brazilië voor onrust. Olé schrijft dat er binnen de Argentijnse nationale ploeg ‘geshockeerd’ is gereageerd op de beslissing. “Het is niet prettig om naar het epicentrum van de coronapandemie in Zuid-Amerika te gaan om daar te spelen”, zo citeert Olé de opinie vanuit het Argentijnse nationale team. Door Zuid-Amerikaanse media werden eerder Chili en de Verenigde Staten naar voren geschoven om de Copa América te organiseren, al werd direct de vraag gesteld of zij op korte termijn het toernooi zouden kunnen ontvangen.