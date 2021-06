Van Marwijk optimistisch over Oranje: ‘In dat opzicht een uitzonderlijke speler’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 06:48 • Laatste update: 06:55

Bert van Marwijk kijkt met optimisme naar Oranje, zo schrijft de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal in zijn column in De Telegraaf. Volgens de huidige keuzeheer van de Verenigde Arabische Emiraten moet komende woensdag tijdens de oefeninterland tegen Schotland blijken welke speelwijze Frank de Boer voor het komende EK in zijn hoofd heeft. “Borduurt hij voort op de 4-3-3 van de laatste acht interlands onder zijn leiding of kiest hij voor iets anders?”, zo vraagt Van Marwijk zich af.

“Natuurlijk missen we met Virgil van Dijk een van de beste verdedigers van de wereld, maar tegelijkertijd zijn Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij misschien wel de beste verdedigers in een competitie die juist bekend staat om zijn defensieve specialisten”, benadrukt Van Marwijk. Hij stelt dat Frenkie de Jong als een van de beste spelers van LaLiga wordt beschouwd. “En als vormgever van het spel is er op dit moment waarschijnlijk geen betere in de wereld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Memphis Depay heeft in de woorden van Van Marwijk een ‘heel goed en productief seizoen’ achter de rug bij Olympique Lyon en is ‘rijp voor een stap naar het allerhoogste niveau’. “In opbouwend opzicht hebben we met Daley Blind een uitzonderlijke speler in huis, terwijl Georginio Wijnaldum nu al enkele seizoenen laat zien dat hij een Europese topspeler is”, aldus Van Marwijk, die Owen Wijndal ‘een van de grootste defensieve talenten’ vindt. “We hebben de snelheid en doelgerichtheid van Depay en Malen, maar ook de fysieke kracht en kopkwaliteiten van Luuk de Jong en Wout Weghorst. Deze selectie heeft routine maar ook de ambitie van de aanstormende jeugd.”

Van Marwijk stelt dat de tegenstanders in de groepsfase van het EK - Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk - eigenlijk geen probleem moeten vormen. “Het ziet er dus goed uit voor Oranje”, concludeert Van Marwijk, die tegelijkertijd waarschuwt dat dit nog geen garantie op succes is. Hij haalt een voorbeeld van het WK van 2010 in Zuid-Afrika aan om het belang van het hotel en de trainingsaccommodatie te benadrukken. Oranje moest destijds zijn hotel verlaten, omdat deze werd opgeëist door officials. “De routine die we alle weken hadden in onze voorbereiding was plotseling verstoord. Kleine, onbeduidend lijkende details, kunnen uiteindelijk allemaal van invloed zijn op het resultaat.”