Theo Janssen reageert op interview van Myron Boadu: ‘Niet zeggen!’

Maandag, 31 mei 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:17

Myron Boadu verscheen na afloop van de gewonnen kwartfinale met Jong Oranje van Jong Frankrijk (2-1) als vanzelfsprekend dolgelukkig voor de camera bij de NOS. De spits van AZ zorgde er met twee doelpunten hoogstpersoonlijk voor dat de Oranje-beloften terugkwamen van een achterstand. Boadu gaf toe dat zijn laatste doelpunt niet helemaal zo bedoeld was, maar Theo Janssen had dat niet gedaan.

"Dit zijn de mooiste goals om te maken", zei Boadu, die in de slotseconden een voorzet van Justin Kluivert binnengleed. "Ik denk dat iedereen kon zien dat ik de bal bij de 2-1 niet top raakte. Een beetje met de hak, maar ik kon ook niet veel anders. Dit was nog wel het beste om te doen, omdat de keeper al de andere kant opdook. Ik wist eigenlijk niet wat ik daarna moest doen. Eerst keek ik even of het buitenspel was en toen ging ik maar gewoon richting de jongens rennen. Het was een en al blijdschap. Ik schrok, want de spelers bleven maar komen. Ik ben zo blij dat we dit als team hebben kunnen doen."

Boadu kon logischerwijs zijn geluk niet op. "Deze avond is ook heel belangrijk voor mezelf. Als spits heb je dit soort momenten nodig. Op het hoogste podium op een toernooi van mijn leeftijd moet ik er staan. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik dit niet één duel kan, maar meerdere. Ik hoef niet per se goed in de wedstrijd te zitten om te kunnen scoren."

Myron Boadu doet het! In de slotseconden van de wedstrijd beslist hij de kwartfinale tegen Frankrijk: 2-1?? Jong Oranje schakelt de titelfavoriet uit en plaatst zich voor de halve finale #nedfra pic.twitter.com/wbk108PNff — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 31, 2021

In de studio van de NOS reageerde Janssen met een knipoog op het interview. "Boadu die zegt dat hij hem een beetje verkeerd raakte... Gewoon niet zeggen!", aldus de oud-middenvelder. "Gewoon zeggen dat je hem goed raakte. Wij zouden het allemaal zo doen, maar hij denkt dat hij hem verkeerd raakt. Dit was de enige manier om die bal binnen te schieten. Als je doorhaalt of strakker schiet, schiet je vier, vijf meter naast. Gewoon zeggen de volgende keer dat het bewust was."

Buiten zijn twee goals speelde Boadu volgens Janssen niet geweldig. "Hij speelde voetballend gezien niet zo'n goede wedstrijd. Hij scoort twee keer en dan zijn we al snel tevreden bij een spits, maar in het voetbal was het matig. Hij speelde best slordig. Rafael (van der Vaart, red.) stuurde zelfs al een berichtje: nou, hij speelt niet echt best, hè. Ik denk dat hij ook wel kritisch op zichzelf is. Er zijn momenten in de wedstrijd waarin hij gewoon veel te makkelijk de bal verliest. Als spits moet je de bal vast kunnen houden, zodat mensen eromheen kunnen bewegen. Daar heeft hij heel veel moeite mee, die ballen verliest hij vaak."